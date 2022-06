사진제공=빅히트뮤직

그룹 방탄소년단 새 앨범 'Proof'의 신곡 무대가 오는 13일 'Proof' Live를 통해 최초 공개된다.방탄소년단은 7일 공식 SNS에 'Proof' Live의 개최 일시가 적힌 포스터를 올렸다. 포스터에는 야외에 마련된 무대 세트를 배경으로 나란히 앉아 있는 일곱 멤버의 모습이 담겼다. 파란 하늘과 산, 나무 등 자연과 어우러진 이색적 풍경이 인상적이다.'Proof' Live는 방탄소년단이 새 앨범 'Proof' 발매 이후 신곡 무대를 처음 공개하는 영상 콘텐츠로, 오는 13일 오후 9시 방탄소년단의 공식 유튜브 채널 'BANGTANTV'를 통해 볼 수 있다. 특히, 이번 'Proof' Live는 방탄소년단의 데뷔일인 6월 13일에 열려 더욱 뜻깊다.방탄소년단은 'Proof' Live에서 'Proof'의 타이틀곡 'Yet To Come (The Most Beautiful Moment)' 등을 부르고 새 앨범과 신곡을 소개하는 토크 시간도 가질 예정이다.이날 공개된 포스터에는 특히 'With Special Guest'라는 문구가 적혀 있어 특별 손님으로 누가 참여해 특별한 시간을 만들지 전 세계 팬들의 기대가 더욱 고조되고 있다.한편, 방탄소년단은 오는 10일 데뷔 후 9년의 역사를 함축한 앤솔러지(Anthology) 앨범 'Proof'를 발매한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr