그룹 LIGHTSUM(상아, 초원, 나영, 히나, 주현, 유정, 휘연, 지안)이 신곡 'ALIVE' 리릭 비디오를 공개해 화제다.



큐브 엔터테인먼트는 2일 오후 8시 LIGHTSUM 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 미니 앨범 'Into The Light'(인투더라잇)의 타이틀곡 'ALIVE' 리릭 비디오를 공개했다.



먼저 공개된 영상에는 'ALIVE' 뮤직비디오 본편의 비하인드 장면이 활용되어 눈길을 사로잡았다. 특히 LIGHTSUM의 상큼한 보컬과 자유분방한 모습은 또 다른 매력을 선사했고, 한글과 영어 가사로 제작된 리릭 비디오는 전세계 팬들에게 큰 호응을 이끌어 냈다.



LIGHTSUM의 첫 번째 미니 앨범 'Into The Light'(인투더라잇)은 지난 24일 발매와 동시에 아이튠즈 톱 앨범(Top Album) 부문에서 사우디아라비아, 대만, 멕시코, 베트남, 인도, 인도네시아, 일본, 태국, 터키, 홍콩 차트 상위권에 이름을 올리며 성공적인 컴백 신호탄을 쏘아 올렸다.



더불어 타이틀곡 'ALIVE'는 국내 음원 사이트인 벅스(Bugs) 실시간 차트 11위에 이름을 올렸고, 수록곡 모두 차트인에 성공하며 뜨거운 컴백 열기를 입증한 바 있다.



한편, LIGHTSUM은 신곡 'ALIVE'로 활발한 활동을 펼치고 있다.

