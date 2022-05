사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스가 일본 데뷔 5주년 기념 DVD/Blu-ray 'T·W·I·C·E'(트와이스)로 오리콘 차트 1위를 차지하고 굳건한 현지 인기를 재입증했다.트와이스가 5월 25일 일본에서 발매한 데뷔 5주년 기념 DVD/Blu-ray 'T·W·I·C·E'는 24일 자 오리콘 일간 DVD 랭킹을 비롯해, 일간 Blu-ray 랭킹, 일간 뮤직 DVD 랭킹까지 오리콘 3개 차트 정상에 올랐다.이번 DVD와 Blu-ray에는 올해로 일본 정식 데뷔 5주년을 맞이하는 트와이스가 지난 시간을 되돌아보는 인터뷰 영상을 비롯해 'Candy Pop'(캔디 팝), 'Breakthrough'(브레이크쓰루) 등 일본 대표곡 뮤직비디오 모음집, 2021년 3월 진행한 온라인 라이브 'TWICE in Wonderland'(트와이스 인 원더랜드) 무대 및 메이킹 영상까지 다채로운 콘텐츠가 수록됐다.아홉 멤버들은 정식 발매에 앞서 일본 공식 유튜브 채널을 통해 스스로에게 보내는 메시지를 담은 'Celebration message to myself'(셀러브레이션 메시지 투 마이셀프) 영상을 공개해 화제를 모았다. 이들은 "5년간 감사하게도 정말 많은 사랑을 받았다. 보내주신 사랑에 보답할 수 있도록 앞으로도 열심히 하겠다. 5년 동안 수고 많았고, 앞으로도 잘 해낼 거라고 믿는다"고 따뜻한 격려와 축하를 전해 보는 이들에게 뭉클한 감동을 안겼다.트와이스는 3월 16일 일본 네 번째 베스트 앨범 '#TWICE4'(해시태그트와이스4) 발매를 시작으로 일본 데뷔 5주년을 기념할 여러 프로젝트를 선보이고 있다. 7월 27일에는 일본 정규 4집 'Celebrate'(셀러브레이트)를 발매한다. '축하'를 의미하는 앨범명과 동명인 타이틀곡으로 언제나 변함없는 사랑을 보내주는 팬들에게 고마운 마음을 전한다. 신곡은 멤버들이 직접 가사 아이디어를 제안했고, JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영이 작사에 참여했다.최근 트와이스는 네 번째 월드투어 'TWICE 4TH WORLD TOUR 'Ⅲ''(트와이스 네 번째 월드투어 '쓰리')를 성공적으로 전개하고 'K팝 대표 걸그룹'의 위상을 드높였다. 작년 12월 25일과 26일 서울에서 포문을 열었고 4월 23일부터 25일까지 '일본 공연의 성지'로 불리는 도쿄돔에서 'K팝 걸그룹 최초'로 3회 연속 공연 및 매진을 달성했다. 미국에서는 2회 앙코르 공연을 포함해 총 5개 도시에서 9회, 15만 관객 규모의 미주 투어를 성료했다. 특히 북미 스타디움 공연장에서 단독 공연을 개최한 '첫 K팝 걸그룹'으로서 역사에 이름을 남겼다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr