에스파 윈터X닝닝, '우리들의 블루스'로 데뷔 첫 OST 참여

그룹 에스파(aespa) 멤버 윈터와 닝닝의 목소리를 드라마에서 만난다.22일 에스파 윈터와 닝닝이 참여한 tvN 토일드라마 '우리들의 블루스' OST Part.10 'ONCE AGAIN(원스 어게인)'이 발매된다.'ONCE AGAIN'은 소울풀한 느낌의 팝 장르로, 유기적인 피아노 사운드와 강력하게 휘몰아치는 드럼 사운드가 인상적인 곡이다. 고요한 바다의 반짝이는 햇빛을 연상케 하는 서정적인 분위기 속 윈터와 닝닝이 선사할 매력적인 보컬 퍼포먼스에 기대감이 쏠린다.에스파는 2020년 'Black Mamba (블랙맘바)'로 데뷔한 이후 'Next Level (넥스트 레벨)', 'Savage (새비지)'를 잇달아 히트시키며 존재감을 각인시켰다. 이 가운데 윈터와 닝닝은 데뷔 이래 처음으로 드라마 OST에 도전하며 글로벌 팬들의 관심을 한 몸에 받고 있다.'우리들의 블루스' OST는 '호텔 델루나', '태양의 후예', '괜찮아 사랑이야', '달의 연인 - 보보경심 려' 등의 인기 드라마 OST를 총괄 프로듀싱한 송동운 프로듀서가 참여했다. 김연지를 시작으로 헤이즈(Heize), 방탄소년단 지민과 하성운, 십센치(10CM), 다비치, 태연, 멜로망스, 스테이씨(STAYC), 펀치(Punch) 등이 참여한 OST를 통해 드라마의 여운을 더하고 있다.윈터와 닝닝의 합류로 또 하나의 명품 OST를 예고한 가운데, '우리들의 블루스'의 모든 OST 라인업이 완성돼 리스너들의 플레이리스트를 더욱 풍성하게 할 전망이다.한편 에스파 윈터와 닝닝이 부른 'ONCE AGAIN'은 22일 오후 6시부터 각 음원사이트를 통해 감상할 수 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr