사진= IST엔터테인먼트

사진= IST엔터테인먼트

그룹 더보이즈(THE BOYZ)가 일본 두 번째 미니 앨범 타이틀곡 ‘쉬즈 더 보스(SHE’S THE BOSS)’ 음원을 선공개했다.더보이즈는 지난 14일 국내를 비롯한 주요 글로벌 음악 플랫폼을 통해 오는 27일 발매 예정인 일본 두 번째 미니 앨범 ‘쉬즈 더 보스’의 동명 타이틀곡 ‘쉬즈 더 보스’ 음원을 전격 선공개하고 한발 앞서 팬들을 찾았다.신곡 ‘쉬즈 더 보스’는 펑크 베이스와 힙합 사운드의 조화를 통해 곡의 중반 전환되는 리듬이 양면성을 돋보이게 하는 다양한 매력을 느낄 수 있는 곡이다. 이 곡은 지난해 여름을 뜨겁게 달군 더보이즈의 스릴 라이드(THRILL RIDE)를 함께 작업한 Albin Nordqvist와 Ava1anche가 참여한 것으로 알려지면서 국내외 팬들에게 뜨거운 기대를 모은 바 있다.음원 선공개 다음 날인 지난 15일에는 일본 새 앨범 ‘쉬즈 더 보스’의 추가 개인-단체 콘셉트 포토가 모두 공개돼 3회차에 걸친 신보 이미지가 전부 베일을 벗었다. 추가 공개된 콘셉트 포토는 ‘올웨이즈 투게더(ALWAYS TOGETHER)’ 버전으로 앞선 1,2차 이미지와는 달리 다채롭고 컬러풀한 스타일링으로 멤버들의 개성을 표현해 눈길을 사로잡았다.한편 더보이즈 일본 미니 2집 ‘쉬즈 더 보스’는 오는 27일 국내외 주요 음원 사이트를 통해 만나 볼 수 있다. 더보이즈는 오는 29일부터 총 13개 도시에서 데뷔 첫 월드 투어 데뷔 첫 월드 투어 '더 비 존 (THE BOYZ WORLD TOUR : THE B-ZONE)'을 개최하고 글로벌 활동에 돌입한다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr