마마무 문별, 하이틴 여주→록스타…매력만전 변신

그룹 마마무의 문별이 한계 없는 콘셉트를 자랑했다.소속사 알비더블유(RBW)는 27일 마마무 공식 SNS를 통해 문별의 새 싱글명과 동명의 타이틀곡 'C.I.T.T (Cheese in the Trap)'의 뮤직비디오 티저를 오픈했다.공개된 영상은 캐비닛 속 치즈 비디오를 발견하는 문별의 모습으로 시작된다. 프레피룩으로 통통 튀는 청량미를 한껏 발산한 데 이어 카리스마 넘치는 록스타로 변신하는 등 다채로운 무드로 시선을 집중시켰다.특히 록킹 사운드 위 강한 중독성을 유발하는 포인트 안무와 함께 "넌 덫에 걸렸어. 넌 내게 빠졌어"라는 노랫말 일부를 공개, 짧은 티저만으로도 신곡에 대한 기대감을 고조시켰다.문별은 오는 28일 새 싱글 앨범 'C.I.T.T (Cheese in the Trap)'를 발표, 3개월 만에 초고속 솔로 컴백에 나선다.새 싱글명과 동명의 타이틀곡은 펑키한 기타 사운드에 사랑을 빼앗기 위해 망설이지 않는 당돌함을 담아낸 곡으로, 올봄 유니크한 문별 표 직진 러브송 탄생을 예감케 한다.매 앨범 음악적 도전과 신선한 콘셉트로 독보적인 아이덴티티를 공고히 하고 있는 문별은 이번 앨범을 통해 한층 업그레이드된 음악적 역량과 퍼포먼스를 과시할 것으로 기대를 모은다.특히 문별의 새 싱글 앨범은 선주문량 8만 장을 돌파, 컴백 전부터 자체 최고 기록을 갈아치우며 인기 질주를 이어가고 있는바 명실상부 ‘솔로퀸’의 행보에 이목이 쏠린다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr