김성규 (사진=더블에이치티엔이 제공)

가수 김성규가 새 앨범 뮤직비디오 티저로 '보컬 장인'의 진면목을 선보였다.

소속사 더블에이치티엔이는 21일 0시 공식 SNS 및 유튜브 채널을 통해 김성규의 네 번째 미니 앨범 '세이비어(SAVIOR)'의 동명의 타이틀곡 '세이비어(Savior)' 뮤직비디오 2차 티저를 공개했다.

앞서 오픈된 1차 티저가 새 앨범 콘셉트를 담아냈다면, 2차 티저는 김성규의 독보적인 음색과 섬세한 감성을 강조해 이목을 집중시켰다.

특히 주황빛 조명을 배경으로 밴드 라이브를 선보이는 김성규의 모습은 한 편의 콘서트를 보는 듯한 몰입감을 선사했다. 웅장한 기타와 드럼 사운드가 돋보이는 '세이비어(Savior)'의 멜로디는 강력한 중독성을 자아내며 김성규의 화려한 컴백을 향한 관심을 더욱 증폭시켰다.

미디엄 템포의 팝 록(POP ROCK) 장르인 '세이비어(Savior)'는 사랑하는 사람을 '세이비어(구원자)'로 표현, 사랑에 헌신적인 가사와 후렴과 아웃트로의 떼창 구간이 곡의 감정선을 극대화한다.

이번 앨범에는 '인트로(INTRO)'를 시작으로 타이틀곡 '세이비어(Savior)', 따뜻한 내용의 가사가 인상적인 '마이 러브 윌 비 유어스(My Love Will Be Yours)', 김성규가 단독으로 작사에 참여해 감성을 더한 '아이 데어 유(I Dare You)', 김성규와 밴드 멤버 전체가 작곡, 편곡에 참여한 '안개', '세이비어(Savior)'의 인스트루멘탈(반주) 트랙까지 다채로운 장르의 총 6곡이 수록돼 김성규의 끝없는 음악적 성장과 스펙트럼을 확인할 수 있다.

김성규의 '세이비어(SAVIOR)'는 오는 22일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.

신지원 텐아시아 기자 abocato@tenasia.co.kr