민 (사진=워너뮤직코리아 제공)





아티스트 민(이민영)이 두 번째 싱글로 돌아온다.18일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 민의 새 싱글 ‘Hit Me Up’이 발매된다.이번 싱글 ‘Hit Me Up’은 하이어뮤직레코즈 소속의 실력파 신예 랩퍼 ‘JMIN’이 피처링으로 참여해 곡의 완성도를 더욱 높였으며 작곡, 작사에는 프로듀서 ‘Lean on’과 랩퍼 ‘서출구’가 힘을 더했다. 이번 곡을 통해 민의 음악적 성장과 색깔을 힙합, R&B라는 색다른 장르로 표현하며 성장한 스타일을 본격적으로 선보일 예정이다.앞서 “싱글? Single?”이라며 신곡 발매 전 공식 SNS 채널을 통해 깜찍한 해프닝을 불러 모았던 민은 새 프로필 사진에 이어 뮤직비디오 티저 등 다양한 콘텐츠를 공개, 컴백 열기를 끌어올린 바 있다.특히 지난 16일 자정 민은 ‘Hit Me Up’ 앨범 커버를 공개, 지금까지 발랄함이 돋보인 기분 좋은 아우라와는 사뭇 다른 차분함으로 신곡을 향한 기대감을 높였다. 민은 청초한 눈빛과 청순한 비주얼로 색다르게 선보일 변신을 예고, 감미로운 목소리로 따뜻한 날씨를 물들일 전망이다.독보적인 색깔의 여성 솔로 아티스트로서 활동을 이어온 민은 MBC ‘복면가왕’ 출연과 미국 브로드웨이에서 ‘KPOP’ 뮤지컬 공연 등으로 자신만의 존재감을 드러내는 동시에 특유의 생기발랄함을 담은 ‘ONION’ 곡으로 실력을 증명하며 바쁜 행보를 이어가고 있다.한편 민의 새 싱글 ‘Hit Me Up’은 18일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.신지원 텐아시아 기자 abocato@tenasia.co.kr