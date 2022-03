마녀가 된 퍼플키스, '맴맴'으로 보랏빛 주문 외운다

사진제공=RBW

그룹 퍼플키스(PURPLE KISS)가 가요계를 보랏빛 주문으로 가득 채운다.퍼플키스는 29일 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 세 번째 미니앨범 '맴맴(memeM)'을 발매한다.'맴맴'은 문화적 요소의 유행을 통칭하는 ‘밈(meme)’과 미지수를 뜻하는 대문자 ‘M’의 합성어로, 여기서 ‘M’은 도무지 정체를 파악하기 어려운 ‘Mystery(미스터리)’한 퍼플키스와 그들이 노리는 당신의 ‘Memory(기억)’를 의미한다.리스너들의 머릿속을 맴맴(memeM) 돌며 온통 그들로 헤집어 놓겠다는 크리피(Creepy)한 메시지와 트렌드를 주도하겠다는 퍼플키스의 다부진 포부를 담아 독보적인 세계관의 본격적인 포문을 열 예정이다.앨범명과 동명의 타이틀곡 '맴맴'은 억을 헤집듯 중간중간 장면 전환처럼 넘어가는 장르와 BPM의 변화가 독특한 트랙으로, 중독성 넘치는 노랫말과 변화무쌍한 멜로디, 멤버들의 개성 넘치는 보이스가 어우러져 퍼플키스의 매력에서 빠져나올 수 없게 만든다. 김도훈을 필두로 서용배, 이후상 등 RBW 소속 히트 메이커들을 비롯해 전작에서도 호흡을 맞췄던 강지원이 힘을 보태 완성도를 끌어올렸다.이외에도 ‘Intro : Illusion’, ‘날 좀 봐 (Oh My Gosh)’, ‘Pretty Psycho’, ‘좋아 (JOAH)’, ‘Hate me, Hurt me, Love me’, ‘빈틈 (Cursor)’ 등 다채로운 장르의 총 7곡이 수록됐다.특히, 이번 앨범 역시 멤버들이 직접 작사, 작곡에 참여하며 명불허전 ‘밸런드돌’의 진가를 발휘했다. 멤버 유키는 랩메이킹, 나고은은 작사에 참여했으며, 채인은 자작곡을 수록하며 한층 성장한 음악적 기량과 진솔한 감정을 담았다.퍼플키스는 전작에서 보여줬던 ‘하이틴 좀비’를 비롯해 매 앨범마다 신선하고 유니크한 콘셉트와 화려한 스타일링, 완성도 높은 음악으로 퍼플키스만의 아이덴티티를 구축해 나가며 가요계를 대표하는 ‘밸런드돌’이자 ‘테마돌’로 입지를 굳건히 하고 있다.이번에는 매력적이고 신비로운 일곱 마녀로 변신, 리스너들의 머릿속을 ‘맴맴’ 돌며 보랏빛 주문으로 중독시킬 전망이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr