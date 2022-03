NCT DREAM 마크, 해찬 /사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 엔시티 드림(NCT DREAM) 멤버 마크와 해찬이 '버퍼링'에 대한 콘셉트에 관해 이야기했다.NCT DREAM은 28일 오후 정규 2집 'Glitch Mode'(글리치 모드) 발매 기념 온라인 기자간담회를 진행했다.이번 앨범에는 타이틀 곡 '버퍼링 (Glitch Mode)'을 비롯해 'Fire Alarm', 'Arcade', '너를 위한 단어 (It’s Yours)', '잘 자 (Teddy Bear)', 'Replay (내일 봐)', 'Saturday Drip', 'Better Than Gold (지금)', '미니카 (Drive)', '북극성 (Never Goodbye)', 'Rewind' 등 다채로운 매력의 총 11곡이 수록됐다.타이틀 곡 '버퍼링 (Glitch Mode)'은 후렴구의 독특한 가사와 챈팅이 강력한 중독성을 선사하는 힙합 댄스곡. 가사에는 좋아하는 상대를 보면 버퍼링이 걸린 듯 얼어버리는 모습을 재치 있게 표현했으며, 마크가 랩 메이킹에 참여해 매력을 더했다.이날 해찬은 "정규 1집보다는 확실히 성숙하고 성장한 모습을 보여드리고 싶었다. '버퍼링'이라는 콘셉트에 각자 해석이 어떤지, NCT DREAM이 어떻게 놀 수 있는지 보여주고 싶은 마음이 컸다"고 말했다.마크는 "콘셉트 자체가 NCT랑 잘 어울린다. 저희도 못 해본 콘셉트라서 소화력, 드림다운 소화력을 보여줄 수 있을지 그런 매력도 준비하려고 했다"고 힘을 보탰다.또한 마크는 "노래를 딱 듣고 꽂히는 콘셉트였다. 그래서 콘셉트에 충실해야겠다 싶었다. 디자인부터 일상적인 상태가 아니라는 걸 보여주고 싶었다. 핫핑크 의상도 준비했다"고 귀띔해 기대감을 높였다.한편 NCT DREAM 정규 2집 'Glitch Mode'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr