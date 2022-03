사진제공=씨제스엔터테인먼트

씨제스엔터테인먼트가 남자 아이돌 공개 연습생의 모습을 예측할 수 있는 실루엣 컷을 공개했다.15일 씨제스엔터테인먼트는 공식 SNS채널 및 'Made In Cjes(이하 M I C)' 채널을 통해 8명 연습생의 실루엣 모습이 담긴 사진을 공개했다. 이에 완전체 프로필 공개가 임박했음을 예고했다.'M I C'는 씨제스엔터테인먼트가 구축한 신인 아티스트 육성 시스템으로 정식 데뷔 전 소속 연습생들을 공개해 치열한 트레이닝 과정은 물론, 일상 모습 등을 보여주며 메인 데뷔를 향한 다채로운 모습을 선보인다.이들을 위해 각 분야 전문가들이 의기투합한 것은 물론, 가수 김재중, 김준수, 거미, 노을, 솔지 등 대중이 사랑하는 실력파 아티스트들의 음반 제작 프로듀싱, 공연을 제작하며 업계에서 쌓은 노하우를 아낌없이 쏟아내며 정식 론칭 준비에 박차를 가하고 있다.공개된 실루엣 사진에서는 8명 모두 화이트 셔츠와 데님 착용한 모습으로 청량한 모습을 기대하게 만든다. 이어 교복 옷차림에서는 하이틴 모습을 예고한다. 앞서 지난해 11월 소속 연습생 공개 당시, 마스크를 착용한 상태로 보여준 만큼, 더욱 많은 이들의 궁금증을 자아내게 했다.특히 'M I C' 멤버들은 보컬, 댄스 실력이 탄탄한 전원 한국인으로 구성돼 있으며, 국내 유명 엔터테인먼트에 캐스팅 제안받은 연습생은 물론 피겨스케이팅 전국체전 우승, 축구 선수 출신, 외국어 능통 등 다양한 이력의 소유자들이 포함돼 있어 눈길을 끈다.또한 지난 2018년 방송된 'YG 보석함'에 출연해 화제를 모아 이미 팬덤 형성이 두터운 연습생도 함께 있는 만큼, 더욱 이목이 쏠린다. 이번 공개에서는 8명이지만, 확정이 아닌 만큼 최종 변동 가능성도 열어 뒀다.씨제스엔터테인먼트 관계자는 "연습생들의 공식적인 정보가 공개되지 않았음에도 여러 평가회를 통해 이들을 먼저 만나 본 업계 관계자들이 먼저 주목하는 것은 물론, 국내외 팬들의 응원 계정이 개설되고 있다"라며 "당사만의 차별화된 트레이닝 및 제작 시스템으로 비주얼과 실력을 겸비한 아이돌 팀을 선보일 테니 많은 기대 부탁드린다"고 밝혔다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr