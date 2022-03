박재범 /사진제공=모어비전

가수 박재범이 신곡 'GANADARA(가나다라)'로 아이유와 컬래버레이션을 한 소감을 밝혔다.11일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 박재범 새 디지털 싱글 'GANADARA (Feat. 아이유)'가 발매된다.'GANADARA (Feat. 아이유)'는 박재범이 MORE VISION(모어비전)을 설립하고 처음 발매하는 싱글. 또한 아이유와 첫 컬래버레이션을 성사했다는 점에서 발매 전부터 음악 팬들의 높은 관심을 받고 있다.이에 박재범이 발매를 앞두고 직접 신곡 비하인드와 향후 활동 계획에 대한 다양한 이야기를 전했다.A. 랩이 아닌 R&B 장르로 다시 찾아뵐 수 있어서 매우 설레고 재미있다.A. 아이유 씨가 '기회 되면 나중에 같이 작업해요'라고 먼저 이야기해줘서 바로 곡을 만들고 부탁했다. 워낙 프로페셔널하고 보컬 톤이 좋은 아티스트라 완성도 있는 완벽한 컬래버레이션이 나온 것 같다.A. 곡 2절 중 아이유 씨와 서로 노래하면서 애드리브를 주고받는 부분이 있는데, 제가 노래할 때 그 뒤로 깔리는 아이유 씨의 ‘찐 웃음’이 애드리브다. 뜻밖에 웃음소리까지 녹음이 되었는데 느낌이 좋아서 곡에 그대로 살렸다.A. 보통 저희 두 사람의 조합을 떠올렸을 때 어떤 느낌으로 탄생할지 상상하기 어려우실 것 같다. 박재범과 아이유의 보컬 톤을 잘 살린 달콤한 곡이다. 저희 각각의 스타일이 잘 어우러질 수 있게 완성도 있는 곡을 뽑으려 했고 그 점을 떠올리면서 곡을 즐겨주시길 바란다.A. MORE VISION(모어비전)의 슬로건인 ‘More Love, More Laughter, MORE VISION’처럼 더 많은 사랑, 더 많은 웃음, 더 넓은 비전을 만들어서 사람들과 공유하고 싶다. 우선 저에게 있어 앞으로의 계획은 앨범 작업뿐만 아니라, 멋있는 아티스트들과 함께 곡을 내는 것이다. 또 MORE VISION(모어비전)으로서는 같이 역사를 쓰고 음악 시장을 뒤엎을 친구들을 찾는 게 계획이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr