사진제공=Imogene Strauss, Collin Fletcher and Mac Andrews

그룹 세븐틴 버논이 영국 출신 싱어송라이터 찰리 XCX와 입을 맞췄다.25일 소속사 플레디스엔터테인먼트에 따르면 전 세계 온라인 음원 사이트를 통해 세븐틴 버논이 참여한 찰리 XCX(Charli XCX)의 'Beg For You (A.G. Cook & VERNON OF SEVENTEEN Remix) (feat. Rina Sawayama)'가 발매됐다.'Beg For You' 리믹스 버전은 찰리 XCX가 자신의 공식 SNS를 통해 세븐틴 공식 계정을 언급하며 버논에게 컬래버레이션을 제안했다. 이에 버논이 화답하며 성사됐다. 버논이 평소 찰리 XCX의 팬이라고 밝혀 특별한 의미를 더했다.버논은 세븐틴 앨범뿐만 아니라 솔로곡, 믹스테이프 등에서 다양한 랩 스타일을 보여주며 음악성을 인정받았다. 꾸준한 랩 메이킹과 다수의 믹스테이프를 통해 뛰어난 실력을 입증하며 글로벌 인기를 얻고 있다.찰리 XCX는 팝 스타일 아이콘으로, 영국 출신 싱어송라이터이자 여성 솔로 아티스트로서 다수의 히트곡을 탄생시켰다. 개성 강한 음악과 스타일로 선풍적인 인기를 끌며 전 세계적으로 큰 호평을 받고 있다.글로벌 아티스트인 버논과 찰리 XCX의 만남에 컬래버레이션 예고만으로도 미국 빌보드, 영국 NME 등 여러 외신 매체들의 집중 조명을 받으며 뜨거운 화제를 모았다. 찰리 XCX의 감성적인 보이스와 버논의 호소력 짙은 보이스가 어우러져 색다른 'Beg For You'가 탄생했다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr