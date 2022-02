NMIXX /사진제공=JYP엔터테인먼트

JYP엔터테인먼트 신인 걸그룹 엔믹스(NMIXX)가 싱글 '애드 마레(AD MARE)'와 타이틀곡 'O O'(오오)를 발매하며 데뷔한다.22일 JYP엔터테인먼트(이하 JYP)에 따르면 NMIXX는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 싱글 'AD MARE'를 발매한다.NMIXX는 2015년 SBS 'K팝스타 시즌4' 종영 후 약 6년 반의 연습생 기간을 거친 릴리(LILY)와 리더 해원을 중심으로 설윤, 지니, 배이(BAE), 지우, 규진까지 총 7인으로 구성됐다. now, next, new, 미지수 'n'을 뜻하는 문자 'N'과 다양성을 상징하는 단어 'MIX'를 합성해 '새로운 시대를 책임질 최상의 조합'이라는 의미를 지닌 그룹명처럼 하나로 특정할 수 없는 7인 N가지 매력을 무기로 K팝 신기원을 열 전망이다.파격적 시도가 돋보이는 새 장르 'MIXX POP'(믹스 팝)으로 가요계 출사표를 던진다. 믹스 팝은 두 가지 이상의 장르를 한 곡에 믹스해 여러 맛을 동시에 느낄 수 있는 장르. 데뷔 싱글 'AD MARE'는 NMIXX가 들려줄 독창적 음악 색을 선언하는 첫 챕터다.타이틀곡 'O O'는 강렬한 트랩(Trap) 인트로로 포문을 연 후 베일리 펑크(Baile Funk)와 틴에이지 팝 락(Teenage Pop Rock) 장르를 넘나들며 빠르게 전개된다. 놀라움에 눈을 크게 뜬 모양을 형상화한 곡명에서 알 수 있듯 '새로운 무언가를 보고 깜짝 놀랄 준비를 하라'는 강한 자신감을 담아 한 번 들으면 반드시 다시 찾게 될 별 일곱 개짜리 '장르 맛집'의 탄생을 알린다.시시각각 변화하는 곡 흐름에 맞춰 다채롭게 구성된 퍼포먼스는 듣는 재미에 보는 맛을 더할 예정이다. 앞서 공개된 'O O' 뮤직비디오 티저에는 어디서도 본 적 없는 안무 대형과 파워풀한 군무가 담겨 있어 퍼포먼스 기대감을 높였다.곡명 'O O'를 두 발과 양손으로 표현한 포인트 안무부터 팔짱을 낀 채 당찬 패기와 자신감을 드러낸 완전체 군무까지 NMIXX만의 멋을 살린 퍼포먼스는 짧지만 강한 임팩트를 남기기도.NMIXX는 이날 본격적인 항해에 나선다. 오는 3월 1일 오후 8시에는 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 데뷔 쇼케이스 'NMIXX Debut Showcase [New Frontier : AD MARE]'(엔믹스 데뷔 쇼케이스 [뉴 프론티어 : 애드 마레])를 개최한다. 오프라인 쇼케이스와 함께 NMIXX 공식 유튜브 채널을 통한 온라인 생중계를 동시 진행하고 이들의 여정에 동행할 국내외 팬들과 첫 만남을 갖는다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr