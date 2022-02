사진제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단이 오는 3월 10일과 12~13일 서울에서 콘서트를 개최한다.16일 소속사 빅히트 뮤직은 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 "'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL'이 오프라인 공연과 온라인 라이브 스트리밍으로 개최된다"라고 밝혔다.'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL'은 다음달 10일과 12~13일 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 열린다. 방탄소년단이 서울에서 콘서트를 갖는 것은 지난 2019년 10월 'BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF THE FINAL' 이후 약 2년 반 만이다.3월 10일과 13일 콘서트는 오프라인 공연과 함께 온라인 라이브 스트리밍이 동시 진행되며, 3월 12일 콘서트는 영화관에서 공연을 관람할 수 있는 '라이브 뷰잉'을 통해 전 세계에 생중계된다.'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL' 공연 예매와 관련한 자세한 사항은 위버스를 통해 추후 확인할 수 있다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr