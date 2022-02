사진제공=JYP엔터테인먼트

사진제공=JYP엔터테인먼트

사진제공=JYP엔터테인먼트

사진제공=JYP엔터테인먼트

밴드 DAY6(데이식스) 원필이 아련한 눈빛으로 사랑의 서사를 완성했다.원필은 16일 솔로 데뷔곡 '안녕, 잘 가'의 뮤직비디오 비하인드 컷을 깜짝 공개했다.지난 7일 정규 1집 'Pilmography'(필모그래피)와 타이틀곡 '안녕, 잘 가'를 발매하고 솔로 데뷔한 원필은 DAY6부터 유닛 DAY6 (Even of Day)(데이식스 (이븐 오브 데이))에 이르기까지 그간의 음악 필모그래피를 고스란히 담아낸 신보를 통해 '명품 싱어송라이터' 행보를 이어가고 있다.신곡 '안녕, 잘 가' 뮤비는 자신이 집필한 소설 속 주인공이자 인어를 사랑하게 된 소설가의 애절한 사랑 이야기를 그렸다. 뮤비 현장에서 포착한 원필은 농도 짙은 감정 연기를 펼쳐 보는 이들을 뮤비 스토리에 더욱 빠져들게 했다. 방 안 가득 물이 차오르는 상황에서 우수에 젖은 눈빛으로 사랑의 아픔을 극대화하는가 하면 도베르만과 함께 한 촬영에서는 냉미남 비주얼을 뽐내다가도 이내 해맑은 미소를 지어 보여 팬들의 마음을 녹였다.원필이 데뷔 약 6년 5개월 만에 발표한 솔로 정규 앨범 '필모그래피'는 국내외 여러 차트에서 호성적을 달성했다. 신보는 8일 오전 2시 기준 싱가포르, 태국 등 해외 10개 지역 아이튠즈 앨범 차트 정상을 차지했고, 10일 자 한터차트 음반 일간 차트와 가온차트 리테일 앨범 일간 차트 2위에 이름을 올렸다. 타이틀곡 '안녕, 잘 가'는 발매 당일 오후 8시 기준 벅스 실시간 차트 1위를 기록했다.성공적 솔로 데뷔를 맞이한 원필은 오는 3월 11일부터 13일까지 사흘간 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 첫 단독 콘서트 'Pilmography'를 개최하고 또 하나의 필모그래피를 추가한다. 공연 마지막 날인 13일에는 Beyond LIVE 플랫폼을 통한 온라인 유료 생중계를 열고 더욱 많은 팬들과 만난다.정규 1집 발매를 기념해 진행한 라이브 토크에서 "제가 드릴 수 있는 가장 멋진 선물은 음악"이라고 음악과 예술을 향한 애정을 드러낸 원필은 진정성을 가득 담은 정규 1집 '필모그래피'와 타이틀곡 '안녕, 잘 가'로 리스너들에게 따뜻한 위로를 전하고 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr