한승윤, '러벤더' MV 스틸컷 공개…김민석X서지수 지원사격

배우 김민석과 서지수가 가수 한승윤의 'Lovender' 뮤직비디오에 특별함을 더한다.지난 11일 오후 1시 플렉스엠은 공식 SNS에 한승윤의 첫 솔로 미니앨범 타이틀곡 'Lovender' 뮤직비디오 스틸컷을 게시했다.이날 공개된 사진에는 배우 김민석과 서지수의 모습이 담겼다. 김민석은 노란 튤립이 핀 화분을 애틋하게 바라보며 시선을 사로잡았다. 여기에 서지수는 공허한 눈빛으로 쓸쓸한 감정을 극대화했다.스틸컷에서부터 두 사람의 빛나는 감성이 호평을 이끌어내면서 한승윤의 'Lovender' 뮤직비디오 본편에 대한 기대와 궁금증이 뜨겁게 달아오르고 있는 상황. 김민석과 서지수가 그려낼 이별 이야기에 관심이 쏠리고 있다.한승윤의 'Lovender'는 사랑이 끝났음을 애써 외면하며 이별을 거부하는 남자의 마음을 묵직하고 몽환적인 밴드 사운드로 풀어낸 곡으로 알려졌다. 크러쉬, 트와이스 등과 작업한 프로듀싱팀 아트매틱(ARTMATIC)이 작곡에 참여해 완성도를 높였다고.타이틀곡 'Lovender' 외에도 'In This Moment', 'Moon Driver', 'Problem', 'Whatever You Want', '얼마나 좋을까' 등 다채로운 매력을 품은 총 6곡이 한승윤의 첫 솔로 미니앨범을 수놓을 전망이다.한편 한승윤의 새로운 감각을 만나는 'Lovender'는 오는 15일 정식 발매되며, 이에 앞서 하이라이트 메들리와 뮤직비디오 티저 등으로 팬들과 소통할 예정이다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr