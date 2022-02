(사진=아워즈)

그룹 에픽하이(EPIK HIGH)가 음색깡패 김필과 트렌디 싱잉래퍼 pH-1과 호흡을 맞춘다.



에픽하이(타블로, 투컷, 미쓰라)는 9일 0시 공식 SNS를 통해 정규 10집 ‘EPIK HIGH IS HERE 下 (PART 2) (에픽하이 이즈 히어 하 (파트 2))’ 두 번째 피처링 아티스트 티저 이미지를 게재했다.



공개된 이미지 속에는 에픽하이와 더불어 ‘EPIK HIGH IS HERE 下’에 피처링 참여한 아티스트 아홉 명의 폴라로이드 사진이 담긴 가운데, 가수 김필과 래퍼 pH-1의 폴라로이드 사진이 추가로 공개됐다.



거칠면서도 호소력 짙은 보이스의 김필과 트렌디한 보컬의 싱잉래퍼 pH-1이 에픽하이와 함께 완성한 트랙은 어떤 곡일지 궁금증이 증폭되고 있다.



이번 앨범에는 약 8년 만에 정식 협업을 알린 윤하를 비롯해 콜드(Colde), 기리보이(GIRIBOY), 저스디스(JUSTHIS), 식케이(Sik-K)가 피처링진으로 합류하며 높은 완성도를 가늠케 했다.



아직 베일에 가려진 피처링 아티스트 2인의 정체는 여전히 궁금증을 자아내고 있으며 팬들은 각양각색의 의견과 함께 피처링진의 정체를 추측하고 있다. 과연 어떤 아티스트들이 ‘EPIK HIGH IS HERE 下’를 통해 에픽하이와 호흡을 맞췄을지 궁금증을 자아낸다.



더불어 에픽하이는 최근 공개된 JTBC ‘아는 형님’ 319회 예고편에 모습을 드러내며 이번 활동에 대한 기대감을 더욱 높였다. 최근 MBC ‘놀면 뭐하니? – 도토리 페스티벌’에서 명불허전 존재감으로 2000년대 그 시절 감성을 소환한 에픽하이인 만큼 컴백을 앞두고 완전체로 출격하는 예능에 팬들 역시 본방 사수를 외치며 뜨거운 호응을 보내고 있다.



한편 에픽하이의 정규 10집 Part.2에는 ‘HERE (히어)’, ‘Prequel (프리퀄)’, ‘Super Rare (슈퍼 레어)’, ‘그래서 그래 (Gray So Gray)’, ‘BRB’, ‘I Hated Myself (Tablo’s Word)’, ‘비 오는 날 듣기 좋은 노래 (Rain Song) (Feat. Colde)’, ‘Rich Kids Anthem (리치 키즈 앤섬)’, ‘Face ID (페이스 아이디) (Feat. GIRIBOY, Sik-K, JUSTHIS)’, ‘Piano For Sale (피아노 포 세일)’, ‘가족관계증명서 (Family Portrait)’, ‘Champagne (샴페인)’까지 총 12개 트랙이 수록됐다.



에픽하이의 ‘EPIK HIGH IS HERE 下 (PART 2)’은 오는 14일 오후 6시 전 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr