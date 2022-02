사진제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 크래비티(CRAVITY) 신보 트랙리스트가 공개됐다.지난 4일 크래비티는 공식 SNS 채널을 통해 정규앨범 파트 2 '리버티: 인 아워 코스모스(LIBERTY: IN OUR COSMOS)' 트랙리스트를 공개했다.공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 타이틀 '아드레날린(Adrenaline)'을 비롯해 '파우!(POW!)', '밥핀(BOPPIN')', '샹들리에(Chandelier)', '플립 더 프레임(FLIP THE FRAME)', '좋아하나봐', '레이트 나이트(Late Night)', '아웃트로: 인 아워 코스모스(Outro : In Our Cosmos)'까지 총 8개의 트랙이 수록된다.특히 멤버 세림과 앨런은 'Adrenaline'과 'POW!', 'Outro : In Our Cosmos' 작사에 참여했다. 앞서 정규앨범 파트 1 '디 어웨이크닝: 리튼 인 더 스타즈(THE AWAKENING: Written in the stars)' 타이틀 '가스 페달(Gas Pedal)' 랩 메이킹 및 수록곡 '그랑 프리(Grand Prix)' 등 꾸준히 작사 참여를 자랑해온 두 사람은 이번 신보에도 이름을 올리며 한계 없는 음악적 스펙트럼까지 보여줄 계획이다.정규 앨범 파트 1을 통해 '4세대 슈퍼 루키'의 쾌속 질주를 선보인 크래비티다. 이들은 최근 2021년 트위터에서 두드러진 활약을 보여준 신인을 꼽는 ‘라이징 K팝 아티스트’에서 7위를 차지했다. 해당 순위는 2021년 12월 31일 기준 3년 내 데뷔한 그룹들의 트윗량을 분석해 매겨진 순위인 만큼 크래비티의 존재감을 여실히 증명하는 성과다.한편 'LIBERTY: IN OUR COSMOS'로 오는 22일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr