방탄소년단 /사진제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단의 곡 3개가 일본 레코드협회로부터 플래티넘과 골드 인증을 받았다.27일 일본 레코드협회에 따르면 방탄소년단이 지난해 6월 발매한 일본 베스트 앨범의 타이틀곡 'Film out'과 2019년 7월 일본에서 공개된 'Lights'가 각각 누적 재생수 1억 회를 돌파하며 2021년 12월 기준 플래티넘 인증 작품에 올랐다.'봄날'의 일본어 버전인 'Spring Day'는 역시 2021년 기준으로 누적 5000만 회 이상 재생돼 골드 인증을 획득했다.일본 레코드협회는 곡의 누적 재생 횟수(스트리밍 부문)에 따라 실버(3,000만 회 이상), 골드(5,000만 회 이상), 플래티넘(1억 회 이상), 다이아몬드(5억 회 이상)로 구분해 매달 공식 홈페이지를 통해 인증한다.앞서 방탄소년단은 'Butter'와 'Permission to Dance'로도 '플래티넘' 인증을 받았다. 특히 'Butter'는 공개된 지 72일 만에 플래티넘 인증을 받아 일본 레코드협회 역사상 최단기간 기록을 세웠다.이로써 방탄소년단은 스트리밍 부문에서 'Butter', 'Permission to Dance' 외에도 'Dynamite', '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)', 'Stay Gold', 'DNA' 등 총 8개의 '플래티넘' 인증 작품을 보유하게 됐다. 이외에도 방탄소년단은 레코드협회의 앨범, 싱글, 다운로드, DVD 등 여러 부문에서 다수의 작품으로 '밀리언', '트리플 플래티넘', '더블 플래티넘', '골드' 등의 인증을 받았다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr