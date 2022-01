사진제공=JYP엔터테인먼트

사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 ITZY(있지)가 2021년 각종 지표에서 자체 최고 성적을 달성하고 2022년 활약을 더욱 기대케 했다.ITZY는 지난해 4월 30일 미니 4집 'GUESS WHO'(게스 후)와 타이틀곡 '마.피.아. In the morning'(마피아 인 더 모닝)을 발매했다. 해당 음반은 미국 빌보드 메인 차트인 '빌보드 200' 148위로 최초 진입했고 아티스트의 성적을 종합적으로 집계해 순위를 매기는 또 다른 메인 차트 '아티스트 100' 99위에 올라 빌보드 메인 차트 두 개에 동시 입성하는 성과를 거뒀다. 여기에 '월드 앨범', '커런트 앨범 세일즈', '인디펜던트 앨범' 등 빌보드 12개 부문 차트인에 성공했다.기세를 이어 9월 24일 전 세계 동시 발매한 정규 1집 'CRAZY IN LOVE'(크레이지 인 러브)는 10월 9일 자 '빌보드 200' 차트에서 전작 'GUESS WHO'의 기록을 무려 137계단 끌어올리며 자체 최고 성적인 11위로 진입했고 또 다른 메인 차트 '아티스트 100'에서도 12위에 올라 5개월 만에 비약적인 글로벌 성장세를 입증했다. 이어 10월 16일 자 '빌보드 200' 99위를 차지해 2주 연속 빌보드 메인 차트에 안착했다.글로벌 음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서도 눈부신 존재감을 드러냈다. 미니 4집 타이틀곡 '마.피.아. In the morning'은 발매 첫날 '글로벌 톱 200' 차트 79위로 진입해 2020년 8월 'Not Shy'(낫 샤이)가 기록한 82위를 가뿐히 뛰어넘었고 5월 3일에는 56위까지 올라섰다.또 4월 30일부터 5월 2일까지 최신 발매곡을 기준으로 한 '톱 10 송 데뷔 글로벌' 차트 5위에 랭크되는가 하면 지난 12월 21일 스포티파이 주요 플레이리스트 중 하나인 'K팝 대박'(K-Pop Daebak)이 공개한 '2021 베스트 K팝 송'(Best K-Pop Songs of 2021) 2위에 이름을 올렸다.게다가 '마.피.아. In the morning'은 2021년 한해 동안 스포티파이에서만 총 9920만 스트리밍 수를 기록했고 이 곡이 포함된 음반 'GUESS WHO'는 약 1억 4955만 회, 정규 1집 'CRAZY IN LOVE'는 약 1억 1167만 회 이상 플레이 돼 월드와이드 리스너들의 커다란 사랑을 확인했다. 이 밖에 정규 1집 타이틀곡 'LOCO'(로꼬)는 애플뮤직이 2021년 한국에서 가장 많이 재생된 100곡을 소개한 리스트인 'Top Songs of 2021: Korea', 애플뮤직 에디터가 직접 선별해 의미를 더하는 대표 플레이리스트 'A-List: K-Pop 2021'에 포함돼 눈길을 끌었다.유튜브에서의 활약세도 돋보였다. 2021년 2월 'ICY'(아이씨) 2억 뷰, 3월 'WANNABE'(워너비) 3억 뷰, 5월 '마.피.아. In the morning' 1억 뷰, 11월 'LOCO' 1억 뷰, 12월 'WANNABE' 4억 뷰까지 한 해 동안 뮤직비디오 조회 수 기록을 다섯 번이나 새로 썼고 이와 더불어 퍼포먼스 관련 콘텐츠도 폭발적인 뷰 수를 기록했다.ITZY 공식 유튜브 채널에서 새롭게 오픈한 퍼포먼스 비디오, 안무 연습 영상, 쇼케이스 무대 영상은 2022년 1월 17일 기준 누적 조회 수 1억 2500만 뷰를 넘어섰고, Mnet 디지털 스튜디오 M2의 '스튜디오 춤(STUDIO CHOOM)' 채널을 통해 공개된 단체 퍼포먼스 영상과 예지, 채령, 류진 단독 퍼포먼스 영상 역시 합계 1억 2540만, 앞서 공개된 영상을 포함하면 '스튜디오 춤(STUDIO CHOOM)' 채널에서만 통산 2억 4880만 클릭 수를 달성해 'K팝 퍼포먼스 최강자' 면모를 톡톡히 뽐냈다.또한 지난해 두 장의 앨범만으로 84만 장이 넘는 판매고를 올리는 등 음반에서도 강세를 보였다. 정규 1집 'CRAZY IN LOVE'는 최근 가온차트를 운영하는 한국음악콘텐츠협회가 발표한 2021년 연간 앨범 차트에서 50만 장으로 27위를 기록했고, 미니 4집 'GUESS WHO'는 34만 장에 가까운 판매량을 보이며 42위에 등극했다. 아울러 가온차트가 2011년 이후 데뷔한 가수를 기준으로 2011년 1월부터 2021년 11월까지의 누적 앨범 판매량 순위를 매긴 앨범 데이터에서 총 143만 6805장으로 전체 아티스트 중 20위, 여성 아티스트 가운데서는 5위에 올라 음반 파워를 과시했다.2021년 각종 글로벌 플랫폼에서 괄목할 만한 성과를 거두고 'K팝 4세대 대표 걸그룹' 입지를 단단하게 다진 ITZY는 새해 맹활약을 펼치고 글로벌 영향력을 넓힌다. 그 첫 행보로 오는 2월 19일 오후 5시 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 공식 팬미팅 'ITZY The 1st Fan Meeting "있지 믿지, 날자!"'를 개최한다. 이들은 2월 12일 데뷔 3주년을 맞이해 이번 팬미팅을 오프라인은 물론 Beyond LIVE에서 온라인 유료 생중계하고 더욱 많은 팬들과 만나 특별한 날을 기념한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr