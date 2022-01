(사진=본부엔터테인먼트)

대한민국 대표 디바 박정현의 새 미니앨범 ‘다시 겨울이야’가 금일(12일) 오후 6시 발매된다.‘다시 겨울이야’는 끝과 시작이 공존하는 계절인 겨울을 메인 테마로 한 앨범으로, 한 해를 마무리하는 아쉬움과 새해를 맞이하는 설렘, 헤어짐과 만남 등의 이야기를 담은 ‘다시 겨울이야’, ‘렛츠 비 어 패밀리’(Let’s Be a Family), ‘더 매직 아이 원스 해드’(The Magic I Once Had), ‘윈터 하트’(Winter’s Heart), ‘겨울 할 일’ 등 5곡의 이야기로 구성된다.이번 앨범은 프로듀서 정석원, 안신애, 홍소진, 박정현의 콘서트 밴드마스터인 해롭왕 등 가요계 최정상급 뮤지션들의 참여로 높은 완성도를 자랑한다.타이틀곡은 앨범 타이틀과 같은 ‘다시 겨울이야’로 헤어진 이와의 추억을 떠올리는 이 겨울이 지나 봄이 되면 눈이 녹듯 추억도 잊혀지길 바란다는 내용을 담은 이별 발라드곡이다. 박정현은 자신의 대표곡인 ‘꿈에’, ‘생활의 발견’, ‘미장원에서’ 등을 만든 015B 대표 프로듀서 정석원과 다시 한 번 호흡을 맞췄다.‘다시 겨울이야’의 뮤직비디오에는 배우 서지수가 주인공으로 나선다. 서지수는 이 뮤직비디오에서 연인들의 만남의 설렘과 이별 후 찾아오는 감정의 소용돌이를 몰입감 있는 연기로 표현한다.수록곡인 ‘렛츠 비 어 패밀리’는 새로운 만남에 대한 기쁨과 희망, 즐거움을 담은 곡이다. 가수 이하이의 곡 ‘홀로’(HOLO)를 작사, 작곡한 안신애가 만들었다. ‘더 매직 아이 원스 해드’는 패배를 인정하고 받아들인 후 마주하게 되는 기적 같은 일들에 대한 박정현의 경험담을 토대로 만들어진 트랙이다.‘윈터 하트’는 혼자만의 시간을 보내며 생각에 잠긴 순간을 노래한 곡이다. 박정현이 직접 작사, 작곡했으며 인기 가수들의 밴드 마스터 및 세션, 작·편곡가로 왕성히 활동 중인 홍소진이 편곡했다. ‘겨울 할 일’은 ‘윈터 하트’의 한국어 버전으로 라라라스튜디오의 작사가 전보영이 새롭게 가사를 붙였다.한편 박정현의 새 미니앨범 ‘다시 겨울이야’는 오는 12일 오후 6시 국내 음원 사이트를 통해 발매되며 타이틀곡 ‘다시 겨울이야’의 뮤직비디오도 동시에 공개된다.이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr