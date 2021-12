동방신기, 슈퍼주니어 /사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 동방신기와 슈퍼주니어가 16년 만에 '2021 Winter SMTOWN : SMCU EXPRESS'(2021 윈터 에스엠타운 : SMCU 익스프레스)로 다시 뭉친다.22일 SM엔터테인먼트는 이같은 소식을 전했다. 이번 앨범에 수록된 '매지컬(Magical)'은 동방신기와 슈퍼주니어의 위트 넘치는 보컬과 '우리의 우정은 운명 & Miracle'이라는 가사가 돋보이는 경쾌한 팝 곡이다. 이는 두 팀이 2005년'쇼 미 유어 러브(Show Me Your Love) 이후 16년 만에 새롭게 선보이는 신곡인 만큼 의미를 더한다.'2021 Winter SMTOWN : SMCU EXPRESS'는 더블 타이틀 곡 '빛 (Hope from KWANGYA)'과 '드림스 컴 트루(Dreams Come True)'를 비롯해 동방신기 '디너(DINNER)’, 소녀시대-Oh!GG '멜로디(Melody)' 등 다채로운 매력의 총 10곡을 만나볼 수 있다.이 밖에도 동방신기와 슈퍼주니어의 'Magical'처럼 SMTOWN에서만 만날 수 있는 이색 조합이 돋보이는 컬래버레이션 곡들도 수록되어 뜨거운 반응을 얻을 것으로 전망된다.한편 '2021 Winter SMTOWN : SMCU EXPRESS'는 오는 12월 27일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr