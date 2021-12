'4세대 걸그룹 아이콘' ITZY, 위픽어워즈 2021 첫 게스트

그룹 ITZY(있지)가 가온차트와 인스타그램이 협업한 위픽 어워즈에 첫 게스트로 등장했다.지난 20일 ITZY, 가온차트 - GaonChart, Music on Facebook의 페이스북 프리미어 라이브로 공개된 위픽 어워즈에서 ITZY(있지)가 첫 게스트로 출연했다.이날 있지는 직접 뽑은 최애 수록곡 있지픽 Top5, 사전에 인스타그램 릴스를 공개해 투표가 진행되었던 믿지픽Top5, 가온차트 데이터 기준으로 선정된 ITZY(있지)의 수록곡 가온차트픽 Top5를 공개했다. 그 중 ITZY(있지)의 ‘Sorry Not Sorry’는 2관왕을 차지했다. 있지는 "퍼포먼스 스케일이 크고 화려해 이런 웅장함을 팬들이 좋아해 주신 것 같다"고 말했다.또 있지는 믿지에게 선물하고 싶은 곡인 ‘Sooo LUCKY’를 열창하며 특별한 시간을 보냈다. 채령은 "전에 비가 오는 날 야외콘서트에서 불렀던 곡인데, 정말 행복하고 특별한 순간으로 기억되어 선물하고 싶었다"고 밝혔다.있지는 아끼는 있지픽 Top5 곡으로 ▲‘Gas Me Up’(5위), ▲‘B[OO]M-BOXX’(4위), ▲‘LOVE is’(3위), ▲‘Be In Love’(2위), ▲‘Sorry Not Sorry’(1위) 로 선정했다. 1위를 차지한 ‘Sorry Not Sorry’의 포인트 안무를 선보이며 걸그룹 퍼포먼스 강자다운 면모를 보였다.‘수록곡 맛집 ITZY의 최애 수록곡’이라는 주제로 인스타그램 릴스를 통해 뽑은 믿지픽 Top5는 ▲‘SURF’(5위), ▲ ‘CHERRY’(4위), ▲‘Nobody Like You’(3위), ▲‘Sorry Not Sorry’(2위), ▲‘SWIPE’(1위)로 집계됐다.ITZY(있지)의 타이틀곡 제외한 수록곡들로 집계한 가온차트픽 Top5는 ▲‘Don’t Give A What’(5위), ▲‘CHERRY’(4위), ▲‘IT’z SUMMER’(3위), ▲‘WANT IT?’(2위), ▲‘Sorry Not Sorry’(1위)로 선정됐다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr