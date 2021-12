홀리데이 버전

캐롤 팝 장르

'감사의 마음' 담았다

방탄소년단 'Butter' / 사진 = 빅히트 뮤직 제공

그룹 방탄소년단이 'Butter'의 리믹스 버전을 발표한다.방탄소년단은 3일 글로벌 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 'Butter'의 새로운 리믹스 발표 소식을 알렸다.이날 오후 5시 공개되는 'Butter'의 새 리믹스는 캐롤팝 장르로, 포근한 정서가 돋보이는 곡이다. 원곡의 경쾌함에 설레는 분위기가 더해져 'Butter'의 새로운 매력을 느낄 수 있다.방탄소년단은 지난 5월 21일 공개된 'Butter'로 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 총 10번 1위를 차지했고, 최근 개최된 '2021 아메리칸 뮤직 어워드(2021 American Music Awards)'에서는 '올해의 아티스트(Artist of the Year)' 트로피를 안았다. 또한, 'Butter'로 미국 최고 권위의 대중음악 시상식인 '그래미 어워드(GRAMMY AWARDS)' 수상 후보에도 올랐다. 방탄소년단은 'Butter'를 향한 팬들의 뜨거운 응원과 사랑에 감사의 마음을 담아 이번 'Butter' 리믹스를 준비했다.한편, 방탄소년단은 지난달 27~28일과 12월 1~2일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 소파이 스타디움에서 2년 만의 오프라인 콘서트 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA'를 성공적으로 마쳤다.신소원 텐아시아 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr