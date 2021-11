컴백 활동 본격 시작

음악방송 최초 공개

데뷔 4주년 맞이

'뮤직뱅크' 위키미키 / 사진 = KBS 영상 캡처

그룹 위키미키(Weki Meki)가 음악 방송 최초로 신곡 무대를 공개하며 컴백을 알렸다.위키미키는 19일 오후 방송된 KBS 2TV '뮤직뱅크'에 출연해 다섯 번째 미니앨범 'I AM ME. (아이 엠 미)'의 타이틀곡 'Siesta (시에스타)' 무대를 최초로 공개했다.이날 위키미키는 컴백 무대에 앞서 가진 대기실 인터뷰에서 "1년 1개월 만에 'Siesta'로 컴백했다. 너무 보고 싶었다. 이제 위키미키할 시간이다"라며 컴백 소감을 밝혔다. 이어 위키미키는 신곡 'Siesta'와 포인트 안무 등을 소개하며 기대감을 높였다.위키미키는 한층 더 화려해진 비주얼과 키치한 스타일링으로 무대에 등장해 시선을 사로잡았다. 세상에 단 하나뿐인 컬러감을 완성한 위키미키는 믿고 듣는 위키미키 면모를 입증했다.위키미키는 컬러풀한 스타일링으로 화려한 군무를 선보였다. 안무팀 라치카가 참여한 안무를 통해 통통 튀는 매력을 선사한 위키미키는 자연과 낮잠에서 깨어나 다시 시작한다는 이야기를 시각적으로 풀어냈고 낮잠을 자는 듯한 모습을 표현한 손동작의 포인트 안무로 시선을 사로잡았다.'I AM ME.'는 올해로 데뷔 4주년을 맞이한 위키미키가 20대로서 온전한 '나'에 대한 이야기를 솔직하게 담은 앨범이다. 멤버들이 기획, 작사, 작곡에 적극적으로 참여해 가장 위키미키스러운 음악과 매력으로 가득 채웠다.스페인어로 '낮잠'을 뜻하는 타이틀곡 'Siesta (시에스타)'는 일상 속 활력이 되어주는 잠깐의 낮잠처럼 위키미키가 새롭게 도약하며 ‘힐링 에너지’를 선사하겠다는 포부를 담은 팝 장르의 곡이다.한편, '뮤직뱅크'를 통해 'Siesta' 무대를 최초로 선보인 위키미키는 각종 음악 방송과 콘텐츠를 통해 활발히 활동을 이어갈 예정이다.신소원 텐아시아 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr