비아이 포스터 (사진제공=아이오케이)

비아이가 강렬할 비주얼의 날렵한 턱선을 자랑하며 리릭 콘셉트 포스터를 통해 신곡에 대한 기대감을 고조시켰다.



비아이는 27일 0시 공식 SNS를 통해 오는 11월 11일 발매되는 하프 앨범 'COSMOS (코스모스)'의 첫 번째 리릭 콘셉트 포스터를 게재했다.



해당 포스터 속 비아이는 상처난 얼굴로 어딘가를 응시하고 있다. 불이 난 세트와 비아이의 고독함이 어우러져 한 편의 영화 장면을 연상케 한다.



이와 함께 수록곡 'Alive'의 일부 가사가 공개되어 시선을 사로잡는다. "I FEEL ALIVE WHEN A FIRE RAGES 불이 타올라야 살아있음을 느껴"라는 문구는 비아이만의 에너지와 패기가 돋보여 완곡에선 어떤 메시지를 전할지 궁금증을 자극한다.



'COSMOS'는 영원을 꿈꾸게 하고 나를 살아 숨 쉬게 하는 바래지 않는 사랑에 대해 보내는 질문과 같은 앨범이다.



청춘의 여러 감정들을 담은 이번 앨범은 크게 3가지 메시지 슬로건을 내세워 콘텐츠를 순차적으로 선보일 계획이다. 첫 번째 앨범 메시지는 'KEEP THE FIRE ALIVE'로, 삶에 대한 열정과 힘에 대한 이야기를 들려준다.



비아이는 지난 26일 첫 번째 메시지 포스터를 공개하며 거친 매력을 선사한 가운데 리릭 콘셉트 포스터에서도 'ALIVE'의 강렬한 분위기를 이어가며 몰입감을 높이고 있다. 독보적인 음악성으로 많은 사랑을 받아온 비아이가 'COSMOS'로 들려줄 이야기에 뜨거운 관심이 모아진다.



이번 앨범에는 타이틀곡 'COSMOS'를 비롯해 'Alive', '열아홉 (NINETEEN)', 'NERD (Feat. Colde)', 'Lover', 'Flame', CD에서만 들을 수 있는 '친구해요 (Buddy Buddy)'까지 총 7곡이 수록됐다.



비아이의 하프 앨범 'COSMOS'는 오는 11월 11일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

류정민 텐아시아 기자