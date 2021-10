그룹 투모로우바이투게더의 연준, 태현 / 사진제공=빅히트뮤직

그룹 투모로우바이투게더의 연준과 태현이 커버곡 'STAY'를 깜짝 공개했다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 지난 20일 오후 공식 SNS 채널에 연준과 태현이 가창한 'STAY'를 게재했다. 'STAY'는 더 키드 라로이, 저스틴 비버가 지난 7월 발표한 곡으로, 지금까지 전 세계적으로 사랑받고 있다.공개된 영상에서 연준과 태현은 포스터와 마이크 등으로 꾸며진 아늑한 느낌의 방에서 라이브를 하며 자신들만의 스타일로 재해석한 'STAY'를 가창했다. 연준의 유니크한 음색과 태현의 감미로운 보이스가 어우러져 원곡과는 다른, 신선한 매력을 선사했다. 두 사람은 마이크를 주고받으며 합을 맞추고, 가사에 따라 제스처를 취하는 등 편안하고 자유로운 분위기를 자아냈다.투모로우바이투게더는 데뷔 1주년을 맞아 공개했던 'In My Blood'를 시작으로 'thank u, next', 'F2020', 'Sriracha' 등 단체 커버곡과 태현의 'Over and Over Again', 연준의 'Song Cry', 휴닝카이의 'Youngblood' 등 개인 커버곡을 꾸준히 선보이며 실력파 아티스트 면모를 입증해 왔다.투모로우바이투게더는 내달 10일 일본에서 EP 'Chaotic Wonderland'를 발매한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr