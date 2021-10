사진제공=GF엔터테인먼트

그룹 킹덤(KINGDOM)이 트랙리스트를 공개하고 컴백 카운트다운에 돌입했다.킹덤은 18일 공식 SNS를 통해 미니 3집 'History Of Kingdom : Part Ⅲ. IVAN(히스토리 오브 킹덤 : 파트 3. 아이반)'의 트랙리스트를 공개했다.트랙리스트에 따르면 컴백 앨범엔 타이틀곡 'Black Crown(블랙 크라운)'을 포함해 'Legacy of Hatred', 'Fallen Star', 'We Are Burn', 'ON AIR' 등 총 7곡이 수록된다. 이번 앨범 역시 세계관을 바탕으로, 킹덤만의 서사가 있는 '판타지 K팝'을 선사할 예정이다.특히 타이틀곡은 데뷔 앨범부터 함께하고 있는 실력파 프로듀싱팀 AllRN:D(올라운드)의 ROHAN & DDANK가 다시 한번 맡아 눈길을 끈다. 아울러 수록곡 'Fallen Star'와 'ON AIR'는 킹덤의 멤버 단과 무진이 작사, 작곡에 참여해 음악적 진정성을 녹여냄과 동시에 새로운 감성을 노래한다.킹덤은 지난 한 달여간 트레일러 사진을 시작으로 'Fate(페이트)', 'Antique(앤티크)', 'Chaos(카오스)' 세 가지 의상 30종의 콘셉트 포토와 티저 영상, 그리고 트랙리스트까지 순차적으로 공개하며 컴백 분위기를 뜨겁게 달궜다.킹덤은 오는 21일 컴백한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr