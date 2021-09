'JYP 2022 신인 걸그룹' 지우, 귀여운 얼굴+유니크한 음색 갖춘 '화수분' 매력

JYP엔터테인먼트(이하 JYP)가 2022년 2월 선보이는 신인 걸그룹 멤버 지우의 솔로 커버 영상을 공개했다.JYP는 신규 유튜브 채널 'JYPn'에 새 걸그룹 멤버들의 커버 영상을 차례로 오픈하고 '차세대 K팝 대표 걸그룹'을 향한 관심도를 높이고 있다. 10월 1일 0시에는 멤버 지우의 솔로 콘텐츠 'Me, Myself & I Cover | QUALIFYING'(미, 마이셀프 & 아이 커버 | 퀄리파잉)을 게재하고 글로벌 K팝 팬들의 시선을 붙잡았다.지난 8월 첫 프로모션 영상에서 귀여운 외모와 파워풀한 춤 실력으로 화제를 모은 지우는 최근 비숍 브릭스(Bishop Briggs)의 'White Flag'(화이트 플래그)를 재즈 퍼포먼스로 소화해 다시 한번 온라인을 뜨겁게 달궜다. 이번 커버 콘텐츠에서는 지이지(G-Eazy), 비비 렉사(Bebe Rexha)의 'Me, Myself & I'를 선곡해 앞서 선보인 모습과는 또 다른 화수분 매력을 뿜어냈다. 기타 선율에 맞춰 유니크한 음색을 선보였고 헤드폰, 커다란 액세서리처럼 눈에 띄는 아이템을 소화하며, 발랄하면서도 아티스틱한 이미지를 연출했다. 또한 곡의 흐름에 따라 능숙하게 리듬을 타거나 미소를 짓는 등 정식 데뷔 전임에도 프로 아이돌 면모를 발산해 보는 이들을 매료시켰다.JYP는 차기 걸그룹 데뷔 프로젝트를 전개하고 '걸그룹 명가'를 향한 기대감을 키우고 있다. 현재까지 공개된 멤버 지니, 지우, 규진, 설윤은 보컬, 춤, 비주얼까지 다방면 뛰어난 역량을 갖춰 미래 K팝을 이끌 '역대급 신예' 탄생을 예감케 한다. 'JYPn' 공식 유튜브 채널은 개설 약 두 달 만인 10월 1일 기준 누적 조회 수 700만 뷰를 돌파했고, 이 같은 국내외 열렬한 성원에 힘입어 다음 주부터 프로모션 Part.2에 돌입하고 새 콘텐츠들을 선보일 계획이다.한편 신규 프로젝트 'JYPn'은 next, now, new, 미지수 'n' 등 여러 의미를 담고 있으며, 무궁한 가능성을 품은 n과 함께 기대 이상의 파동을 전하며 K팝 영역에 새로운 물결을 일으킬 것으로 기대를 모은다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr