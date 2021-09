방탄소년단, 크리스 마틴과 만났다…전 세계 흔든 'PTD' 챌린지 버전 MV 공개

그룹 방탄소년단이 유튜브 쇼츠에서 진행된 'Permission to Dance Challenge'(퍼미션 투 댄스 챌린지) 버전의 뮤직비디오를 전 세계에 동시 공개했다.방탄소년단은 10일 유튜브 오리지널 뮤직쇼 '릴리즈드(RELEASED)' 스페셜 에피소드에 출연했다. 콜드플레이의 프론트맨 크리스 마틴이 진행을 맡아 방탄소년단과 'Permission to Dance Challenge'에 대한 이야기를 비롯해 글로벌 뮤지션으로서의 경험과 감정을 공유했다.방탄소년단은 이날 스페셜 에피소드를 통해 'Permission to Dance Challenge'의 의미 등을 소개했다. 크리스 마틴은 방탄소년단의 'Permission to Dance Challenge'에 대해 "팬데믹 상황에서 많은 사람들에게 기쁨을 안겼다는 데 의미가 있다. 쉽지 않은 상황인데, 여러분에게 사랑과 존경심을 느낀다"라고 말했다.'Permission to Dance Challenge'는 방탄소년단의 'Permission to Dance' 뮤직비디오 속 '즐겁다', '춤추다', '평화'를 의미하는 국제수화를 활용한 안무를 누구나 자기 스타일로 15초 분량의 유튜브 쇼츠 동영상으로 만들어 공개하는 방식의 '글로벌 댄스 챌린지'로, 지난 7월 23일~8월 14일 진행됐다.방탄소년단은 '릴리즈드(RELEASED)' 스페셜 에피소드에서 "전 세계에서 많은 분들이 'Permission to Dance Challenge'에 참여해 주셨다"라며 "이 챌린지를 하면서 사람들에게 긍정의 메시지를 주려는 이유도 있었지만, 저희도 참여해 주신 분들의 모습을 보면서 감사함을 느끼고, 위로와 긍정 에너지를 받았다"라고 말해 전 세계인들과의 '쌍방향' 교감이 주는 감동을 전했다.또한, 이날 스페셜 에피소드에서는 'Permission to Dance Challenge' 일부 참가자들의 영상과 특별한 이야기도 공개됐다. 방탄소년단과 크리스 마틴은 미국, 영국, 한국, 러시아, 인도 등에서 챌린지에 참여한 이들의 인터뷰 영상을 보며 심도 있는 이야기를 나눴다.'Permission to Dance' 쇼츠 챌린지 버전 뮤직비디오는 이날 오후 1시 공개됐다. 'Permission to Dance'의 경쾌한 멜로디와 함께 챌린지에 참여한 전 세계인들의 개성 넘치는 모습이 이어진다.방탄소년단은 'Permission to Dance'로 하나 된 전 세계인들의 챌린지 영상으로 새로운 뮤직비디오를 제작, 또다시 전 세계에 긍정의 에너지를 전파하며 'Permission to Dance Challenge'를 아름답게 마무리했다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr