마마무, 데뷔 첫 온라인 콘서트 'WAW' 티저 이미지 추가 공개…'청순+시크'

마마무 (사진=RBW)

오는 28일 데뷔 첫 온라인 콘서트 'WAW'를 개최하는 마마무가 티저 이미지를 추가 공개했다.마마무는 오늘(23일) 정오, 공식 SNS를 통해 '2021 마마무 온라인 콘서트 'WAW''의 티저 이미지를 선보이며 단독 콘서트를 향한 기대감을 높였다.공개된 사진에는 트랙 위에 선 마마무가 시그니처 포즈를 취하고 있는 모습이 담겨 있다. 4인 4색 스트라이프 패턴 의상으로 각기 다른 개성과 멋을 표현했다. 강렬하면서도 카리스마 넘치는 눈빛에서 새로운 시작을 앞둔 결연한 의지가 느껴진다.이와 함께 솔라와 휘인, 문별과 화사의 유닛 티저 이미지도 공개됐다. 마주 선 솔라와 휘인은 데칼코마니 포즈로 눈길을 끌었다. 긴 생머리의 두 사람은 청순하면서도 한층 성숙해진 비주얼을 자랑했다. 반면, 문별과 화사는 각 잡힌 포즈로 힙한 분위기를 자아냈다. 무심한 듯 시크한 표정이 시선을 압도한다.이처럼 마마무는 청순과 시크함이 공존하는 티저 이미지를 통해 다채로운 매력을 선사하며 데뷔 첫 온라인 콘서트 'WAW'를 향한 기대감을 증폭시켰다.'WAW'는 마마무가 데뷔 후 처음으로 개최하는 온라인 콘서트이자, 2년 1개월 만에 열리는 마마무의 단독 콘서트다. 네 멤버는 세트리스트 구성부터 무대 연출에도 적극적으로 아이디어를 내며 완성도 높은 공연을 준비하고 있다.특히 마마무는 청량한 분위기의 신곡 무대와 지난 6월 발매된 미니앨범 'WAW'의 히든 트랙 '분명 우린 그때 좋았었어(Happier than Ever' 무대를 팬들에게 처음으로 선보일 예정이다.‘2021 Where Are We(WAW)’ 프로젝트의 하이라이트를 장식하는 콘서트답게 마마무의 화려한 퍼포먼스와 다양한 무대 연출, 획기적인 기획력이 어우러진 '믿보맘콘'의 면모를 곳곳에 녹여 마마무의 진가를 보여 줄 전망이다.한편 마마무는 오는 28일 데뷔 첫 온라인 콘서트 ‘WAW’를 개최한다. 올레 tv, Seezn, 인터파크를 통해 티켓을 예매할 수 있다.이준현 텐아시아 기자