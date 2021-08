박지훈 (사진=마루기획)

가수 박지훈이 신보 음원 일부를 공개하며 컴백 열기를 고조시켰다.박지훈은 11일 0시 공식 SNS를 통해 네 번째 미니앨범 'My Collection(마이 컬렉션)'의 하이라이트 메들리 영상을 게재했다.공개된 영상은 'Present on the stage (Intro)(프레젠트 온 더 스테이지)'의 몽환적이고 따스한 사운드로 'My Collection'의 이야기를 시작한다. 이어 타이틀곡 'Gallery(갤러리)', 'LOST (feat.릴보이)(로스트)', 'Strawberry(스트로베리)', 'I Wonder(아이 원더)', '파도에게' 등 총 6곡의 하이라이트 음원이 담겨있다.이와 함께 박지훈은 이마를 드러낸 헤어와 이지적인 무테안경 등의 스타일링으로 비주얼적으로도 한층 성숙한 이미지를 완성했다.타이틀곡 'Gallery'는 리드미컬한 기타 루프와 청량한 신스 사운드가 돋보이는 EDM 기반의 팝 장르 곡으로, 음악을 듣는 것만으로도 명화 앞에 서 있는 듯한 몰입감을 선사한다.이 밖에도 릴보이(LILBOI), 콜드(Colde) 등 초호화 피처링 군단의 참여도 눈에 띈다. 수록곡 'LOST'는 릴보이의 리드미컬한 래핑과 박지훈의 아련한 보컬이 조화를 이뤄 색다른 매력을 선사한다. 또한 싱어송라이터 콜드가 프로듀싱에 참여한 'Strawberry'는 포근한 박지훈의 음색이 돋보이는 사운드와 예쁜 가사로 한 편의 드라마를 떠올리게 한다.9개월 만의 컴백을 하루 앞둔 가운데, 박지훈은 세련된 퍼포먼스와 함께 보컬 면에서도 다양한 색채감을 예고하며 팬들의 기대감을 증폭시키고 있다.한편 박지훈의 네 번째 미니앨범 'My Collection'은 오는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.이준현 텐아시아 기자