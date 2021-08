그레이 (사진=AOMG)

AOMG의 그레이(GRAY)가 첫 정규 앨범 ‘grayground.’의 선공개 곡 'I Don't Love You'로 래퍼 쿠기와 호흡을 맞춘다.AOMG는 지난 9일 공식 SNS를 통해 10일 오후 6시 발매되는 그레이의 첫 정규앨범 'grayground.' 선공개곡 'I Don't Love You (Feat. 쿠기)' 커버 아트워크와 뮤직비디오 티저 영상을 차례로 공개했다.[IMG2]]커버 이미지와 티저 영상에선 그레이가 물속에 있는 모습이 담겨 눈길을 끈다. 여기에 'I Don't Love You (Feat. 쿠기)'의 멜로디도 살짝 공개되면서 완곡에 대한 호기심을 자극한다.특히 'I Don't Love You'의 피처링은 쿠기가 맡았다. 그레이는 지난 1월 발매된 쿠기의 'POW (Feat. GRAY)'에 피처링으로 참여해 많은 호평을 얻었던 바다. 이번 그레이의 첫 정규 앨범 ‘grayground.’의 수록곡 ‘I Don’t Love You (Feat. 쿠기)’를 통해 다시 한번 음악적으로 재회한 만큼 남다른 시너지를 발휘할 전망이다.그레이는 8월 중 데뷔 약 9년 만의 첫 정규앨범인 'grayground.' 발표를 앞두고 있다. 지난 6일 뮤직비디오로 선보인 수록곡 'Baby Don’t Cry (Feat. 염따)'를 통해 신보에 대한 기대감을 높인 가운데 'I Don't Love You (Feat. 쿠기)'는 얼마나 많은 음악팬들을 사로잡을지 이목이 집중된다.한편 그레이의 정규 앨범 'grayground.'의 선공개 곡 'I Don't Love You (Feat. 쿠기)'는 10일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이준현 텐아시아 기자