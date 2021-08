마마무 (사진=RBW)

그룹 마마무가 8월 28일 데뷔 첫 온라인 콘서트를 개최한다.마마무는 오늘(6일) 공식 팬카페를 통해 '2021 마마무 온라인 콘서트 'WAW'' 포스터를 공개하며 단독 콘서트 개최 소식을 전했다.공개된 포스터에는 트랙 위에서 포즈를 취하고 있는 마마무의 모습이 담겨 있다. 7년간의 여정을 자축하는 결승선이자, 새로운 시작을 의미하는 출발점에 선 멤버들의 당찬 포부가 느껴진다.특히, 데뷔곡 'Mr. 애매모호' 무대 의상을 연상케 하는 스트라이프 패턴 스타일링이 그간 마마무의 성장을 상징적으로 보여 줘 감동을 선사한다.마마무의 콘서트는 2019년 7월 개최된 '4season F/W' in 대구' 이후 2년 1개월 만이다. 당초 오프라인 공연을 기획했으나 최근 코로나19의 확산세로 온라인 콘서트 형식을 택하게 됐다.팬들의 아쉬움을 달리고자 마마무는 데뷔 첫 온라인 콘서트 'WAW'를 위해 다양한 시도를 준비하고 있다. 온라인이 갖는 이점을 최대한 살린 각종 소품과 세트 활용부터 지금껏 선보인 적 없는 스페셜 무대까지 '믿보맘콘(믿고 보는 마마무 콘서트)' 면모를 입증한다는 각오다.무엇보다 이번 콘서트는 '2021 Where Are We(WAW)' 프로젝트의 일환으로 데뷔부터 현재까지 마마무가 걸어온 길의 의미를 되새기고, 팬들을 대한 사랑을 무대로 보답할 예정이어서 기대를 더한다.한편 마마무의 데뷔 첫 온라인 콘서트 'WAW'의 티켓 판매는 오는 17일 올레 tv, Seezn, 인터파크를 통해 진행된다.이준현 텐아시아 기자