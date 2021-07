신보 'My Collection' 스케줄러 공개

박지훈표 컬렉션→음악적 마스터피스 '기대 UP'

매 앞두고 '팬심 공략' 콘텐츠 예고

사진제공=마루기획

가수 박지훈이 컴백 카운트다운에 돌입하며 기대감을 높였다.박지훈은 29일 0시 공식 SNS를 통해 네 번째 미니앨범 'My Collection(마이 컬렉션)'의 스케줄러 이미지를 게재했다.공개된 스케줄러에 따르면 박지훈은 오는 30일 트랙리스트 오픈을 시작으로 8월 2일과 3일 콘셉트 포토 이미지, 4일 무드 스포일러, 5일 콘셉트 트레일러, 6일 아트 필름을 공개한다. 이어 9일 뮤직비디오 티저, 10일 퍼포먼스 티저, 11일 하이라이트 메들리 등을 순차적으로 공개하며 발매일인 12일까지 다채로운 콘텐츠를 선보일 예정이다.특히 전체적으로 클래식한 배경에 고전 음악가의 액자들이 하나의 컬렉션을 이루고 있어 이번 신보를 통해 선보일 박지훈의 음악적 마스터피스를 기대케 했다.박지훈은 지난 2019년 첫 번째 미니앨범 'O'CLOCK'을 발매하며 솔로 가수로 새로운 도전에 나섰다. 이후 두 번째 미니앨범 '360', 세 번째 미니앨범 'The W' 등을 통해 완성도 높은 퍼포먼스는 물론 입체적인 콘셉트 소화력을 선보였다. 이어 첫 번째 정규앨범 'MESSAGE'에서 페노메코, 펀치넬로, EB, 스웨덴세탁소 등 힙합과 인디 신의 탄탄한 뮤지션들과 호흡을 맞추며 아티스트로서 한층 성숙한 매력을 드러냈다.또한 드라마 '연애혁명', '멀리서 보면 푸른 봄' 등에서 주연 배우로 활약함과 동시에 작품의 OST에도 참여함으로써 만능 엔터테이너다운 존재감을 빛냈다.'멀리서 보면 푸른 봄' 종영과 동시에 가요계 컴백 소식을 알린 박지훈의 새 미니앨범 'My Collection'에 어느 때보다 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.한편, 박지훈의 네 번째 미니앨범 My Collection'은 오는 8월 12일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr