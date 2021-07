몬스타엑스 (사진=엔씨소프트, 클렙)

그룹 몬스타엑스(MONSTA X)의 유니버스 뮤직 신곡 '키스 오어 데스(KISS OR DEATH)'가 베일을 벗는다.몬스타엑스는 글로벌 K팝 엔터테인먼트 플랫폼 유니버스(UNIVERSE)와 손잡고 26일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 '키스 오어 데스'를 발매한다.'키스 오어 데스'는 몬스타엑스의 독보적인 파워풀한 매력을 담아낸 강렬한 팝 곡이다. 몬스타엑스의 에너제틱한 랩과 보컬에 몰아치는 808 베이스와 역동적인 드럼 사운드, 현란한 보이스 신스가 더해졌다.주헌과 아이엠은 '키스 오어 데스' 랩 메이킹에 참여해 위트 넘치면서도 섹시한 가사로 곡의 강렬한 매력을 높였다. 뿐만 아니라 '걸어(All in)', '러브 킬라(Love Killa)' 등 몬스타엑스의 히트곡들에 참여한 브라더수가 작곡과 프로듀싱을 맡아 또 하나의 명곡을 탄생시켰다.'키스 오어 데스' 뮤직비디오는 유니버스 앱에서 독점 공개된다. 몬스타엑스는 뮤직비디오에서 시공간을 넘나들며 미지의 단서를 좇는 카리스마 탐정단으로 변신한다. 탄탄한 스토리에 미스터리한 분위기와 뛰어난 영상미가 더해져 글로벌 팬들의 뜨거운 반응이 기대된다.유니버스는 신곡 '키스 오어 데스' 음원 발매를 기념해 팬 서포트 이벤트는 물론, 오는 28일 오후 6시 몬스타엑스 멤버들의 뮤직비디오 리액션 영상도 공개할 예정이다. 자세한 내용은 유니버스에서 확인할 수 있다.몬스타엑스는 '드라마라마(DRAMARAMA)', '판타지아(FANTASIA)', '갬블러(GAMBLER)' 등 다채로운 콘셉트의 곡을 통해 대체불가한 매력을 선보이고 있다.최근 발매한 미니 9집 '원 오브 어 카인드(One Of A Kind)'로 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 상위권을 차지해 남다른 인기를 재입증했다. 뿐만 아니라 미국 유력 경제 포브스, 그래미닷컴 등 여러 글로벌 매체들의 높은 관심과 호평을 받으며 '글로벌 대세 그룹' 타이틀을 더욱 확고히 했다.신지원 텐아시아 기자