(사진=스타쉽엔터테인먼트 유튜브 캡처)





비, 몬스타엑스, 브레이브걸스, 에이티즈가 참여한 펩시 캠페인의 신곡 ‘서머 테이스트(Summer Taste)’ 뮤직비디오 비하인드 영상이 깜짝 공개됐다.스타쉽엔터테인먼트(이하 스타쉽)는 지난 15일 공식 유튜브 채널을 통해 ‘2021 펩시 테이스트 오브 코리아 캠페인(2021 PEPSI TASTE OF KOREA CAMPAIGN)’ 컬래버레이션 곡 ‘서머 테이스트(Summer Taste)’ 뮤직비디오 비하인드 영상을 공개했다.공개된 비하인드 영상 속 아티스트들은 촬영 소품으로 장난을 치거나, 카메라를 쳐다보며 환하게 웃어 보이다가도 본 촬영에 들어가면 진지하게 몰입하며 프로페셔널한 면모를 드러내 눈길을 끌었다.몬스타엑스 형원은 “색다른 모습을 보여드릴 수 있을 거 같아 기대가 많이 된다. 비 선배님이랑 같이 촬영을 하게 돼 영광이다”라고 소감을 전했다.이어 에이티즈 홍중은 “펩시 캠페인을 통해 '에이티즈'만의 시원함을 보여드릴 수 있어 뜻깊은 경험이었다. 팬 여러분께서도 저희와 함께 시원함을 마음껏 느끼셨으면 좋겠다”라고 당부했다.‘테이스트 오브 코리아(TASTE OF KOREA)’의 신곡 ‘서머 테이스트(Summer Taste)’는 무더운 여름 열기를 날려버릴 시원한 가창력과 더불어 신나고 경쾌한 리듬이 답답한 일상에 지친 사람들에게 희망찬 에너지와 메시지를 전달한다.한편 ‘테이스트 오브 코리아(TASTE OF KOREA)’의 신곡 ‘서머 테이스트(Summer Taste)’는 각종 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.이준현 텐아시아 기자