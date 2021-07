CIX (사진=C9엔터테인먼트)





그룹 CIX(씨아이엑스)가 8월 17일 컴백을 확정했다.CIX(BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)는 15일 0시 공식 SNS를 통해 첫 번째 정규 앨범 ''OK' Prologue : Be OK (오케이 프롤로그 : 비 오케이)' 타임테이블 이미지를 게재하며 8월 17일 컴백을 공식화했다.공개된 타임테이블에 따르면 CIX는 오는 16일 첫 번째 그룹 콘셉트 포토를 시작으로 개별 콘셉트 포토와 콘셉트 비디오, 앨범 프리뷰, 뮤직비디오 티저 영상 등을 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 고조시킬 계획이다.특히 이번 앨범에서는 콘셉트 포토 및 비디오가 약 2주에 걸쳐 다채롭게 공개될 예정이라 CIX가 보여줄 변신에 큰 기대가 모인다. 또한 이미지 속 청량한 하늘과 신비로운 CIX의 로고가 눈길을 사로잡으며 궁금증을 더한다.''OK' Prologue : Be OK'는 지난 2월 CIX가 발매한 네 번째 EP 앨범 헬로 챕터 Ø. '안녕, 낯선 꿈'(4th EP Album HELLO Chapter Ø. 'Hello, Strange Dream') 이후 6개월 만에 선보이는 신보다. 특히 'HELLO' 시리즈의 마지막 챕터를 완성하며 4세대 아이돌 선두 궤도에 올라선 CIX가 데뷔 2년 만에 선보이는 첫 정규 앨범으로 새로운 'OK' 시리즈의 포문을 연다.독창적인 세계관과 압도적인 퍼포먼스로 글로벌이 주목하는 아이돌로 떠오른 CIX의 이번 컴백은 가요계에 어떠한 반향을 일으킬지 이목이 집중되고 있다.소속사 관계자는 "''OK' Prologue : Be OK'는 CIX가 데뷔 후 처음으로 선보이는 정규 앨범인 만큼 다채로운 장르의 곡을 선보일 계획"이라며 "색다른 변신과 한층 더 성장한 모습을 보여줄 CIX에게 많은 기대와 관심 부탁드린다"고 전했다.이준현 텐아시아 기자