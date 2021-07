사진=빅히트엔터테인먼트

사진=사운드클라우드 캡처

방탄소년단(BTS) 정국의 자작곡 'Still With You'(스틸 위드 유)가 식지 않은 인기를 자랑했다.'Still With You'는 지난 12일 글로벌 음악 공유 사이트 사운드클라우드 2개 차트 1위에 올랐다. 정국의 자작곡인 이 곳은 사운드클라우드 톱50(Top50) 차트 전체 음악 장르(All music genres) 부문 1위를 차지했다.'Still With You'는 톱50(Top50)차트의 팝(Pop) 부분에서도 1위에 오르며 해당 플랫폼에서 두개 차트 1위를 휩쓸었다. 'Still With You'는 지난 11일 미국 디지털 음악 매체 '지니어스(Genius)'의 '지니어스 코리아' 차트에서도 1위를 차지한 바 있다.지니어스 코리아 공식 계정에 따르면, 정국의 'Still With You'는 지니어스 코리아 K-R&B 차트에서 1위에 랭크되며 국내에서의 뜨거운 인기도 자랑했다.'Still With You'는 2020년 '사운드클라우드'에 'Still With You by JK of BTS' 라는 제목으로 등재되어 있는 정국의 자작곡이다.'Still With You'는 도입부터 쓸쓸하게 들리는 빗소리에 이어 재즈풍의 아련한 멜로디가 돋보이는 곡이다. 또 정국의 유니크한 음색과 애절하고 감미로운 보이스, 호소력 짙은 감성이 더해진 노래로 평가를 받는다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr