사진제공=SM엔터테인먼트

'더블 밀리언셀러' 그룹 NCT DREAM(엔시티 드림)이 정규 1집 리패키지 앨범으로 파죽지세 행보를 이어간다.NCT DREAM 정규 1집 리패키지 '헬로우 퓨처(Hello Future)'는 6월 28일 오후 6시 플로, 멜론, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 등 각종 음악 사이트에서 음원 공개된다.이번 리패키지 앨범은 타이틀곡 '헬로우 퓨처'를 비롯한 ‘오르골 (Life Is Still Going On)' '번지(Bungee)' 등 신곡 3곡과 첫 정규 앨범에 수록된 10곡까지 총 13곡으로 구성되어 있다.앞서 NCT DREAM은 첫 정규앨범 '맛 (Hot Sauce)'으로 발매 16일만에 음반 판매량 200만장을 돌파해 '더블 밀리언셀러'에 등극했다.또 국내 음반 및 음원 차트 1위, 음악방송 8관왕, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 37개 지역 1위, 유나이티드 월드 차트 2주 연속 1위, 일본 오리콘 위클리 차트 1위, 오리콘 해외 앨범 차트 2주 연속 1위, 중국 QQ뮤직과 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위를 기록하는 등 막강한 파워를 확인시켜 준 만큼, 이번 리패키지 앨범 역시 뜨거운 관심을 얻을 것으로 기대된다.NCT DREAM 정규 1집 리패키지는 오는 28일 음반 발매되며, 오늘(8일)부터 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 구매가 가능하다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr