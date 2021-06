사진제공=플레디스 엔터테인먼트

여름, 그룹 세븐틴의 계절이다.7일 세븐틴은 공식 유튜브 채널을 통해 오는 18일 발매되는 미니 8집 'Your Choice' 콘셉트 트레일러 영상을 공개했다.공개된 콘셉트 트레일러 영상은 책장을 넘기며 카메라를 지그시 바라보는 정한의 모습을 시작으로 조슈아와 버논이 꽃을 들고 수줍게 미소 짓고 있어 로맨틱함과 청량함을 동시에 발산했다.이어 꽃을 들고 있는 원우, 디노가 등장해 한시도 눈을 뗄 수 없게 만들었으며 설렘 가득한 무드 속 민규, 에스쿱스, 도겸, 우지, 준이 연이어 등장해 달콤한 분위기로 보는 이들을 마음을 사로잡았다.마지막으로 의자에 걸터앉아 꽃을 바라보는 승관, 종이비행기를 날리는 디에잇, 음악을 들으며 살짝 미소 짓고 있는 호시의 모습이 담겨 있어 세븐틴이 'Your Choice'로 보여줄 음악적 행보에 기대감을 더욱 끌어올렸다.특히 영상 말미에 'I dream of love(나는 사랑을 꿈꾼다)'라는 문구가 등장해 세븐틴의 2021 "Power of 'Love'" 프로젝트의 두 번째 사랑의 형태인 미니 8집에 대한 관심이 증폭되고 있다. 세븐틴은 2021 "Power of 'Love'"프로젝트를 통해 삶에서 마주할 수 있는 다양한 사랑의 순간에 대해 이야기하며 솔직하면서도 다채로운 사랑의 감정으로 2021년을 가득 채울 예정이다.이처럼 세븐틴은 지난해 발매한 미니 7집 '헹가래'와 스페셜 앨범 '; [Semicolon]'으로 더블 밀리언셀러에 등극, 2장의 단일 앨범으로 2020년 연간 앨범 판매량 2위에 당당히 이름을 올렸기에 이번 미니 8집으로 세울 기록을 더욱 기대케 한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr