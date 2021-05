사진=스타크루이엔티 제공

가수 하성운이 새 앨범 타이틀곡의 리릭 티저 포토를 공개했다.소속사 스타크루이엔티는 29일 공식 SNS 채널에 하성운의 다섯 번째 미니앨범 ‘Sneakers’의 리릭포토를 공개했다. 리릭포토에는 노란 꽃을 쥔 하성운의 손과 살짝 다문 입술, 그리고 타이틀곡 ‘스니커즈(Sneakers)’ 가사 일부분이 담겼다.사진이 타이트하게 크롭되어 눈 아래의 모습밖에 보이지 않지만 핑크빛의 헤어와 노란색 꽃, 그리고 전체적인 화이트&블루의 색감은 그것만으로도 청량하고 시원한 느낌을 준다. 눈부신 햇살은 산뜻한 분위기까지 안겨주고 있다.노트를 아무렇게나 뜯어낸 듯한 흰 종이 위에는 ‘걸음걸음에 스치는 모든 게 속삭이는 걸 Take me from here’라는 글귀가 적혀있다. 따스한 햇살이 비치는 배경과 더해져 어딘가로 떠나고 싶은 것만 같은 마음이 엿보이는 가사다.스타크루이엔티는 이후 트랙리스트와 앨범 프리뷰, 뮤직비디오 티저 등 다양한 앨범 콘텐츠를 순차적으로 공개할 예정이다.하성운의 다섯 번째 미니앨범 ‘Sneakers’는 오는 6월 7일 오후 6시에 발매된다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr