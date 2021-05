태민 세 번째 미니앨범 'Advice' 이미지./ 사진제공=SM

샤이니 태민이 컴백과 동시에 국내외 차트 1위를 휩쓸며 '역솔남' 파워를 입증했다.지난 18일 공개된 태민 세 번째 미니앨범 'Advice'(어드바이스)는 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 캐나다, 프랑스, 아르헨티나, 오스트리아, 볼리비아, 브라질, 칠레, 콜롬비아, 덴마크, 에콰도르, 엘살바도르, 핀란드, 인도네시아, 일본, 카자흐스탄, 라트비아, 리투아니아, 인도, 말레이시아, 멕시코, 몽골, 노르웨이, 페루, 필리핀, 폴란드, 루마니아, 러시아, 사우디아라비아, 싱가포르, 슬로바키아, 스리랑카, 스웨덴, 대만, 태국, 터키, 아랍에미리트, 베트남, 홍콩, 아일랜드, 우크라이나, 바레인 등 전 세계 41개 지역 1위에 올랐다.더불어 이번 앨범은 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위, 일본 라인 뮤직 송 톱 100 차트 1위를 기록하는 등 태민의 글로벌한 인기를 다시 한번 입증했다.또한 태민은 이번 앨범으로 한터차트, 신나라레코드 등 국내 음반 차트 일간 1위를 차지했으며, 타이틀 곡 'Advice' 역시 바이브, 지니 1위를 비롯한 음원 차트 상위권에 올라 높은 관심을 실감케 했다.이번 앨범에는 타이틀 곡 'Advice'를 비롯해 소녀시대 태연이 피처링한 'If I could tell you'(이프 아이 쿠드 텔 유), 'Light'(라이트), 'Strings'(스트링스), 'SAD KIDS'(새드 키즈) 등 총 5곡이 수록되어 있다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr