사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 (여자)아이들의 우기가 디지털 싱글 'A page'를 글로벌 발매한다.우기는 13일 'A Page'를 발표한다.우기의 음악적인 성장을 그려낸 'A Page'는 마치 일기의 한 페이지를 보듯 그의 자전적인 이야기와 무한한 가능성을 녹여낸 앨범이다.첫 번째 트랙 'Giant'는 상처와 걱정, 두려움 속에서 포기하지 않고 거인처럼 나아가는 소녀의 이야기를 담았으며, Pop Rock 장르에 드럼 라인 사운드를 더해 웅장함이 돋보이는 곡이다. 그간 (여자)아이들의 'i'M THE TREND', 'LOST' 등의 곡 작업에 참여해온 우기는 'Giant'의 작사, 작곡에도 참여하며 넓어진 음악 스펙트럼과 프로듀싱 역량을 드러냈다.또한 우기가 아이디어를 낸 'Giant'의 애니메이션 뮤직비디오는 좌절과 방황을 딛고 거인처럼 일어날 것이라는 메시지를 감각적으로 표현해 리스너들의 몰입감을 더할 것으로 기대된다.두 번째 트랙 'Bonnie & Clyde'는 세상이 우리에게 등을 돌릴지라도 우리에겐 'The ride or die'(영원한 편)이 있기에 이겨낼 수 있음을 노래한다. 특히 영화의 한 장면이 떠오르는 가사와 90년대의 감성이 느껴지는 멜로디가 우기의 매혹적인 목소리와 만나 곡의 분위기를 배가시킨다.(여자)아이들은 2018년 데뷔했으며, 독보적인 콘셉트와 퍼포먼스로 연이어 히트하며 글로벌 인기를 입증했다. 최근 발매한 곡 '화(火花)'에 이어 유니버스 뮤직과 함께 한 'Last Dance(prod. GroovyRoom)'까지 국내외 음원차트를 휩쓸었다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr