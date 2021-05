일본 휘어잡은 몬스타엑스…정규 3집 타워레코드 주간 1위

그룹 몬스타엑스(MONSTA X)가 일본 타워레코드 주간 차트 1위를 기록했다.몬스타엑스는 지난 5일 일본 정규 3집 'Flavors of love(플레이버즈 오브 러브)'를 발매했다.앞서 'Flavors of love' 발매와 동시에 오리콘 데일리 앨범 랭킹 1위를 차지했던 몬스타엑스는 타워레코드 주간 차트(5월 3일~9일 기준)에서도 1위를 차지하며 현지 인기를 실감케 했다.특히 3월 발매했던 'WANTED(원티드)'로도 오리콘 차트와 타워레코드 차트 최상위권에 이름을 올렸던 몬스타엑스는 'Spotlight(스포트라이트)', 'Livin' It Up(리빙 잇 업)', 'Shoot Out(슛 아웃)', 'Alligator(엘리게이터)'로 골드디스크 인증을 받는 등 발매하는 앨범마다 현지 차트를 휩쓰는 상황이다.'Flavors of love'는 'Follow(팔로우)'와 'FANTASIA(판타지아)', 'Love Killa(러브 킬라)'의 일본어 버전, 'Diamond heart(다이아몬드 하트)', 'Secret(시크릿)', 'NEO UNIVERSE(네오 유니버스)' 등 총 11개의 다채로운 곡이 담긴 몬스타엑스의 일본 정규 3집이다.몬스타엑스는 오는 6월 1일 아홉 번째 미니앨범 'One Of A Kind(원 오브 어 카인드)'로 국내 무대에 컴백할 예정이다.이미나 기자 minalee1207@tenasia.co.kr