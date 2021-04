[스타탐구생활] 엔하이픈, '카니발' 열기 전 이미 축배 들었다

그룹 엔하이픈(ENHYPEN) / 사진제공=빌리프랩

4월은 행복한 가요계다. NCT, 있지(ITZY), 엔하이픈(ENHYPEN) 등 4세대를 이끄는 아이돌들이 대거 컴백을 앞두고 있기 때문. 눈과 귀가 즐거운 4세대 아이돌의 컴백 속에 단연 기대되는 팀은 엔하이픈. '4세대 핫 아이콘'으로 떠오른 엔하이픈이 어떤 새로운 매력으로 글로벌 팬심을 흔들까.엔하이픈은 오는 26일 두 번째 미니앨범 '보더 : 카니발(BORDER : CARNIVAL)'로 컴백한다. 데뷔 후 첫 컴백이자 5개월 만의 신곡. 예약 판매에 들어간 새 음반은 5일 만에 선주문량 40만 장을 돌파하며 폭발적인 인기를 입증했다.지난 5일부터 본격적인 컴백 프로모션에 돌입한 엔하이픈은 'UP', 'HYPE', 'DOWN' 등 세 가지 버전으로 나눠 비주얼 콘셉트 영상과 사진, 티저 영상 등을 공개했다.가장 뜨거운 반응을 얻고 있는 티저는 'UP' 버전이다. 'UP'에서 엔하이픈은 화려한 궁전을 배경으로 왕자님 같은 외모를 뽐냈다. 가면무도회에 초대받은 소년이 된 엔하이픈은 아름다운 공간에 흠뻑 도취된 기분을 표현했다.'UP' 버전은 인장이 찍힌 초대장을 여는 장면으로 시작됐던 인트로 트랙 비디오와 절묘하게 연결돼 큰 흥미를 유발했다. 또한 '올 센터급 비주얼'로 소개되는 엔하이픈의 미모가 제대로 부각돼 팬들의 취향을 완벽하게 저격한 것으로 분석된다.엔하이픈은 신인 그룹 중 가장 열렬한 반응을 얻고 있는 보이그룹. 이들의 틱톡, 트위터, 유튜브, 인스타그램, V LIVE 등 5대 SNS는 개설 직후 100만 구독자를 달성했으며 현재 합산 팔로워 1440만을 훌쩍 넘는다.SNS 구독은 글로벌 팬덤의 규모와 인기의 척도를 가장 쉽게 확인할 수 있는 객관적 수치다. 데뷔한 지 반년도 지나지 않은 엔하이픈의 팔로워 숫자가 이토록 높다는 건 엔하이픈이 국내를 포함한 전 세계에서 많은 사랑을 받고 있음을 증명한다.또 하나 주목할 부분은 선주문량이다. 지난해 11월 발표한 데뷔 앨범 '보더 : 데이 원(BORDER : DAY ONE)'의 경우 선주문량 30만 장 돌파에 20일이 소요됐지만, 이번에는 단 5일 만에 40만 장을 기록했다. 엔하이픈의 성장세가 얼마나 대단한지 짐작할 수 있는 대목이다.엔하이픈은 팬들의 투표로 만들어진 '글로벌 팬 메이드 그룹'이라는 정체성에 맞게 공백기에도 유튜브, TV, 라디오 등 다양한 플랫폼을 통해 근황을 전했다. 또 첫 번째 팬미팅을 개최하면서 팬들과 소통했다. 공백기에도 공백기가 아닌 것처럼 팬들을 찾으니 이들을 예뻐하는 마음이 점점 더 커질 수밖에.엔하이픈은 2020년에 데뷔한 그룹의 음반(단일 앨범 기준) 판매량 중 최고 기록을 세우고, 미국 빌보드와 일본 오리콘 차트 등 해외 유명 차트 입성에 성공했다.또한 데뷔 2개월 만에 신인상 4개를 거머쥐며 명실상부 '2020년 최고의 신인'으로 인정받았다.엔하이픈은 날개를 달았다. 기본적인 실력에 빛나는 비주얼, 밀어주고 당겨주는 글로벌 팬덤과 하이브 레이블즈라는 막강한 지원군이 있으니 두려울 게 없다. 컴백 전부터 기록을 깬 엔하이픈이 어떤 매력으로 '굳히기'에 들어갈지 기대가 된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr