4월7일 발매

보컬그룹 브라운아이드소울 정엽이 봄의 감성을 자극하는 싱글 ‘Waltz For You(왈츠 포 유)’로 컴백한다.정엽은 지난 1일 공식 SNS 채널을 통해 오는 7일 오후 6시에 발매되는 싱글 ‘Waltz For You’의 티저 이미지를 공개했다.영화 필름 프레임으로 구성된 티저 이미지에는 남자와 여자가 춤을 추는 모습이 담겨 있으며, 거칠고 따뜻한 아날로그 질감과 붉은색이 도드라져 보이는 색감이 어우러진 디자인이 눈에 띈다.봄의 감성을 자극하는 싱글 ‘Waltz For You’는 정엽이 직접 작사, 작곡을 했다. 특히 이번 싱글에는 제목 ‘Waltz For You’ 외에 부제 ‘Single Edition 1’이라는 표기가 적혀 있는 등 시리즈 형식을 예고해 앞으로 나올 싱글에 대한 궁금증도 높이고 있다.정엽은 2019년 브라운아이드소울(정엽, 나얼, 영준, 성훈) 멤버들과 함께 4년 만에 정규 5집 It’ Soul Right(이츠 소울 라이트) 하프 앨범을 발매했으며, 앨범과 동명의 타이틀로 서울, 대구, 부산까지 명품 라이브를 선사하며 팬들에게 아름다운 추억을 선물했다.브라운아이드소울 활동 외에도 정엽은 지난 2018년 봄, 싱글 ‘없구나’를 발표하며, 서정적인 노랫말과 섬세하고 슬픈 감성으로 많은 이들의 귀를 사로잡았다. 이후 CCM ‘날 지켜온’을 발표하며, 깊은 울림을 전달했고, KBS ‘열린 음악회’부터 KBS 2TV ‘유희열의 스케치북’ 등 음악 방송을 통해 다양한 활동을 이어가고 있다.최지예 기자 wisdomart@tenasia.co.kr