4월5일 첫 솔로앨범 '라이크 워터' 발매

/사진 = SM엔터테인먼트

/사진 = SM엔터테인먼트

그룹 레드벨벳 웬디가 첫 솔로 앨범 ‘Like Water’(라이크 워터)로 ‘음색 여신’다운 다채로운 보컬 매력을 들려준다.웬디의 첫 솔로 앨범에는 더블 타이틀 곡 ‘Like Water’와 ‘When This Rain Stops’(웬 디스 레인 스톱스)를 비롯해 진솔한 가사와 따뜻한 감성을 담은 총 5곡이 수록되어 있어, 음악 팬들을 매료시킬 전망이다.이번 앨범에 수록된 ‘Why Can’t You Love Me?’(와이 캔트 유 러브 미)는 낭만적인 분위기의 미디엄 템포 R&B 팝 곡으로, 짝사랑하는 상대의 작은 행동에도 설레며 자신을 좋아해 주길 바라는 마음을 달콤한 보컬로 들려준다.더불어 ‘초행길 (The Road)’은 블루스 리듬이 가미된 모던 록 발라드 곡으로, 유려한 스트링 선율과 드라마틱한 곡 전개가 매력적이며, 낯선 초행길에서 갑자기 잊고 있던 지난 추억이 되살아나는 순간을 웬디의 풍부한 감정과 뛰어난 가창력으로 애절하게 표현했다.웬디의 첫 번째 미니앨범 ‘Like Water’는 4월 5일 오후 6시 음원-음반 발매.최지예 기자 wisdomart@tenasia.co.kr