트레저, 오늘(31일) 日서 정식 데뷔

글로벌 시장 공략 본격화

트레저 /사진=YG엔터테인먼트

그룹 트레저가 마침내 일본에서 정식 데뷔, 본격적인 글로벌 시장 공략에 나섰다.YG엔터테인먼트에 따르면 트레저는 첫 일본어 정규앨범 'THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT'를 31일 정식 발표했다.이 앨범은 출시되자마자 일본 최대 음악사이트인 라인뮤직 앨범 톱100 실시간 차트 1위를 찍었다. 아울러 일본 아이튠즈와 라쿠텐뮤직에서도 최상위권에 진입, 데일리 집계 방식인 오리콘 차트에서의 성과를 기대하게 했다.트레저의 첫 일본어 정규앨범 'THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT'에는 총 13곡이 담겼다. 한국어 가사로 먼저 발매됐음에도 현지에서 큰 인기를 끈 12곡의 일본어 버전과 애니메이션 '블랙 클로버' OST 'BEAUTIFUL'이 더해졌다.'BEAUTIFUL'은 긍정적인 노랫말과 따뜻한 감성이 빛나는 미디엄 발라드 장르의 곡. 기존에 없던 뮤직비디오가 오늘 (31일) 저녁 새롭게 공개될 예정이다.트레저의 거센 돌풍이 기대된다. 그간 직접적인 현지 활동 없이 오직 음원과 영상 콘텐츠만으로 일본 팬들을 사로잡은 이들이기 때문이다.실제 일본 데뷔에 앞서 깜짝 선공개됐던 'BOY', '사랑해 (I LOVE YOU)', '음 (MMM)', 'MY TREASURE' 음원 모두 주요 음원 차트서 각각 1위를 차지했다.특히 이 중에서도 'BOY'와 'MY TREASURE'는 라인뮤직의 주간 차트 정상까지 2주 연속 점령, 예사롭지 않은 인기를 증명했다.오늘 현재(31일 오전 7시 기준)는 'YG 보석함'의 시그널송이었던 '미쳐가네 (Going Crazy)'와 '사랑해 (I LOVE YOU)'가 라인뮤직과 라쿠텐뮤직 등에서 정상을 넘나들고 있다.트레저의 'THE FIRST STEP' 시리즈 누적 판매량 100만 장 가운데 이미 일본 비중이 상당했던 터다. 현지 팬들에게 더욱 친숙한 일본어 앨범인 만큼 그 폭발력은 더욱 클 수 있다.트레저는 일찌감치 일본 미디어와 팬들의 뜨거운 관심을 받았다. 작년 8월 일본 6대 스포츠지와 지상파 방송은 "트레저의 세계 무대 데뷔"라는 헤드라인으로 이들의 한국 프레스 컨퍼런스 현장과 데뷔 첫날 세운 기록을 집중 조명했다.트레저는 소속사 YG를 통해 "항상 감사하고 사랑하는 우리 트레저메이커(팬덤)분들 덕분에 일본어 앨범이 나오게 됐다"며 "보내주신 사랑에 보답할 수 있도록 멋진 음악 들려드리겠다"고 포부를 밝혔다. 이어 "당장 팬분들을 직접 만나지 못해 아쉽지만 하루 빨리 좋은 기회로 찾아뵙고 싶다"고 말했다.트레저는 최근 글로벌 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 팬들과 더욱 가까이 소통한다는 계획을 전해 관심을 모았다. 국내에서 성공적인 데뷔전을 치루고, 왕성한 활동으로 신인상을 휩쓸었던 '괴물 신인' 트레저 12명 보석들의 빛나는 행보가 주목된다.김예랑 기자 norang@tenasia.co.kr